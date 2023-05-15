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Китай заявил о невозможности бесконечно ждать решения кризиса на Украине

Представитель Китая при ООН: невозможно бесконечно ждать решения украинского конфликта
Нельзя «бесконечно» ждать возобновления диалога между Москвой и Киевом, заявил представитель Китая в ООН. Страна выступает за мирные переговоры, ее спецпредставитель по урегулированию должен в скором времени начать свою работу
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Невозможно бесконечно ждать урегулирования кризиса на Украине, заявил представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности всемирной организации, трансляция которого шла на ее YouTube-канале.

«Исключительно важно незамедлительно найти политическое решение кризиса. Нет одного простого ответа на этот сложный вопрос. Любое комплексное решение всегда начинается с первого шага. Возобновления диалога, переговоров невозможно ждать бесконечно», — сказал дипломат.

Он напомнил, что Пекин в отношении украинского конфликта всегда стоял на стороне мира и делает все для продвижения мирных переговоров.

Китай в феврале этого года представил свою позицию по мирному урегулированию кризиса на Украине из 12 пунктов. В марте, когда китайский лидер Си Цзиньпин посещал Москву, президент Владимир Путин заявил, что предложения Пекина могут в будущем лечь в основу дипломатического разрешения конфликта. Однако, отметил Путин, это произойдет, если будет готовность Киева и Запада пойти на такой шаг, ее пока не наблюдается.

В апреле впервые с начала боевых действий Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил Киев, стороны обсудили свои мирные инициативы (Зеленский еще в ноябре представил «формулу мира» из десяти пунктов), были обнаружены «точки пересечения», например в вопросе неиспользования ядерного оружия. Зеленский настаивает, что мирные переговоры возможны только на основе предложенного Украиной плана.

Китай назначил специального представителя для урегулирования кризиса, им стал бывший посол КНР в России Ли Хуэй (в 2009–2019 годах). Китайский МИД сообщил в мае, что он посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Reuters со ссылкой на источники писал, что Украина будет первым пунктом в турне Ли Хуэя.

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