Китай заявил о невозможности бесконечно ждать решения кризиса на Украине
Невозможно бесконечно ждать урегулирования кризиса на Украине, заявил представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности всемирной организации, трансляция которого шла на ее YouTube-канале.
«Исключительно важно незамедлительно найти политическое решение кризиса. Нет одного простого ответа на этот сложный вопрос. Любое комплексное решение всегда начинается с первого шага. Возобновления диалога, переговоров невозможно ждать бесконечно», — сказал дипломат.
Он напомнил, что Пекин в отношении украинского конфликта всегда стоял на стороне мира и делает все для продвижения мирных переговоров.
Китай в феврале этого года представил свою позицию по мирному урегулированию кризиса на Украине из 12 пунктов. В марте, когда китайский лидер Си Цзиньпин посещал Москву, президент Владимир Путин заявил, что предложения Пекина могут в будущем лечь в основу дипломатического разрешения конфликта. Однако, отметил Путин, это произойдет, если будет готовность Киева и Запада пойти на такой шаг, ее пока не наблюдается.
В апреле впервые с начала боевых действий Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил Киев, стороны обсудили свои мирные инициативы (Зеленский еще в ноябре представил «формулу мира» из десяти пунктов), были обнаружены «точки пересечения», например в вопросе неиспользования ядерного оружия. Зеленский настаивает, что мирные переговоры возможны только на основе предложенного Украиной плана.
Китай назначил специального представителя для урегулирования кризиса, им стал бывший посол КНР в России Ли Хуэй (в 2009–2019 годах). Китайский МИД сообщил в мае, что он посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Reuters со ссылкой на источники писал, что Украина будет первым пунктом в турне Ли Хуэя.