Столтенберг заявил о риске украинского сценария в Восточной Азии

Министры ЕС планируют обсудить сближение Китая и России, сообщил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в альянсе опасаются повторения «произошедшего на Украине» в Восточной Азии

Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Страны — члены НАТО считают, что «произошедшее на Украине» может повториться в Восточной Азии, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, министры ЕС планируют обсудить на предстоящей встрече «все большее сближение Китая и России». Поставки китайского оружия России станут«большой ошибкой», добавил Столтенберг.

Ранее Столтенберг говорил, что альянс не видит признаков того, что Китай поставляет России летальное оружие. Однако, по его словам, в альянсе видят сигналы, которые говорят о том, что у Пекина есть такие намерения. О том, что Китай изучает возможности поддержать Россию в конфликте, в том числе поставлять Москве вооружения, говорил в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен.



Пекин отрицал, что поставляет или планирует поставлять оружие России. Военная помощь приводит к нарастанию напряженности в конфликте, говорил заместитель представителя Китая в ООН Дай Бин. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что фактов, которые говорят о поставках вооружений Москве, у Киева нет.

Китай также предложил свой план урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Этот план, который Китай представил в годовщину начала спецоперации, состоит из 12 пунктов, в том числе в нем говорится, что обязательным условием мира должно стать «уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН», отказ от «менталитета холодной войны», прекращение боевых действий на Украине и возобновление мирных переговоров. После публикации плана генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к Пекину «нет большого доверия». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел «мирного плана» в предложенных Пекином принципах.

Президент России Владимир Путин говорил, что многие пункты созвучны требованиям России и могут лечь в основу будущего плана мирного урегулирования. В Еврокомиссии, комментируя план Китая, напомнили, что Китай и Россия договорились о дружбе без ограничений, сочтя, что свою сторону в конфликте Пекин уже выбрал. «[В плане] нет упоминания об агрессоре, что странно, потому что ясно, что есть агрессор», — говорил посол Евросоюза в КНР Хорхе Толедо.