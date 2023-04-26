В Киеве нашли точки соприкосновения между мирными планами Украины и Китая

Никифоров уточнил, что точки зрения Украины и Китая совпадают в вопросе неиспользования ядерного оружия и в том, что «брать в заложники» ядерные объекты неприемлемо. С этого, по его словам, можно начинать мирный диалог

Сергей Никифоров (Фото: офис президента Украины)

Украинский и китайский мирные планы нашли общие точки соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Состоялся обмен мнениями [между Си Цзиньпинем и Владимиром Зеленским], то есть глава КНР уже лично представил китайский «мирный план», который есть в публичном пространстве и очень известен. Президент Украины рассказал о своей формуле мира, которая является для нас приоритетной. Приятно, что есть определенные моменты, такие точки пересечения», — сказал Никифоров.

Он уточнил, что точки зрения Украины и Китая совпадают в вопросе неиспользования ядерного оружия, его нераспространения. Также Пекин, по словам Никифорова, согласился, что нельзя «брать в заложники» ядерные объекты. «Это те точки пересечения, с которых можно начинать развивать этот диалог. Также приятно, что Китай заинтересован в восстановлении мира», — добавил пресс-секретарь.

26 апреля Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским впервые с начала боевых действий на Украине. Китайский лидер в ходе беседы отметил, что диалог и переговоры являются единственным путем урегулирования конфликта на Украине, а также указал, что в ядерной войне не может быть победителей, передавало «Синьхуа». Украинский президент назвал разговор долгим и содержательным.

По итогам переговоров Зеленский подписал указ о назначении послом в Китае Павла Рябикина. Си Цзиньпин, в свою очередь, назначил экс-посла в России Ли Хуэйя главой делегации по урегулированию конфликта на Украине. Он отправится на Украину и в другие страны, «чтобы провести углубленные консультации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия приветствует готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса на Украине, но Киев, по ее словам, демонстрирует «неприятие любых здравых инициатив». Она отметила, что подходы России по урегулированию конфликта на Украине имеют «широкое созвучие» с подходами Китая, но проблема заключается «не в недостатке хороших планов».