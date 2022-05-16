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Боррель рассказал о разногласиях по эмбарго на российскую нефть в ЕС

Дипломат усомнился в возможности достичь консенсуса по этому вопросу на встрече глав МИДа 16 мая. По его словам, некоторые страны не станут менять свою позицию. Об отказе поддерживать нефтяное эмбарго ранее заявляли власти Венгрии
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Нельзя гарантировать, что министры иностранных дел ЕС на встрече в понедельник достигнут соглашения по вопросу эмбарго на российскую нефть, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters. Он отметил, что у некоторых государств «твердые мнения» на этот счет.

Заседание глав МИДа решено было провести после нескольких неудавшихся попыток постпредов Евросоюза согласовать шестой пакет санкций против России. О планах включить в этот набор нефтяное эмбарго в начале мая заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Против планов запретить импорт российской нефти высказывалась Венгрия: ее власти неоднократно заявляли, что не одобрят пакет санкций, если он будет включать в себя эмбарго. Reuters писало, что на одном из заседаний опасения по поводу запрета высказывали также Болгария, Словакия и Чехия. Чтобы пакет был утвержден в нынешнем виде, его должны одобрить все 27 стран Евросоюза.

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Фото:Martin Meissner / AP

Bloomberg и Reuters также сообщали, что ЕС предлагает запретить европейским судам оказывать услуги по транспортировке российской нефти в третьи страны. Греция, Мальта и Кипр усомнились в необходимости запрета. Впоследствии Bloomberg и DPA сообщили, что Брюссель решил пока отказаться от такой меры.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз занять единую позицию, которой у объединения сейчас нет «в отношении некоторых санкций».

Вице-премьер России Александр Новак 9 мая сообщил, что у России появились новые покупатели нефти, а объем ее поставок вырос по нескольким направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион.

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