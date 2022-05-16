Боррель рассказал о разногласиях по эмбарго на российскую нефть в ЕС
Нельзя гарантировать, что министры иностранных дел ЕС на встрече в понедельник достигнут соглашения по вопросу эмбарго на российскую нефть, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters. Он отметил, что у некоторых государств «твердые мнения» на этот счет.
Заседание глав МИДа решено было провести после нескольких неудавшихся попыток постпредов Евросоюза согласовать шестой пакет санкций против России. О планах включить в этот набор нефтяное эмбарго в начале мая заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Против планов запретить импорт российской нефти высказывалась Венгрия: ее власти неоднократно заявляли, что не одобрят пакет санкций, если он будет включать в себя эмбарго. Reuters писало, что на одном из заседаний опасения по поводу запрета высказывали также Болгария, Словакия и Чехия. Чтобы пакет был утвержден в нынешнем виде, его должны одобрить все 27 стран Евросоюза.
Bloomberg и Reuters также сообщали, что ЕС предлагает запретить европейским судам оказывать услуги по транспортировке российской нефти в третьи страны. Греция, Мальта и Кипр усомнились в необходимости запрета. Впоследствии Bloomberg и DPA сообщили, что Брюссель решил пока отказаться от такой меры.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз занять единую позицию, которой у объединения сейчас нет «в отношении некоторых санкций».
Вице-премьер России Александр Новак 9 мая сообщил, что у России появились новые покупатели нефти, а объем ее поставок вырос по нескольким направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион.