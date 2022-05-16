В Германии заявили о выросших вдвое расходах на нефть и газ из России

Расходы на импорт российских товаров в Германию в марте выросли на 77,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли отметки €4,4 млрд. Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство страны, внимание на публикацию обратила газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В заявлении ведомства говорится, что наиболее важными товарами, импортируемыми из России, были сырая нефть и природный газ. Расходы на них выросли на 56,5% до €2,4 млрд; причиной стал рост цен на сырье. В то же время, отмечается в публикации, объем импорта нефти и природного газа сократился на 27,8% по сравнению с мартом 2021-го.

В числе других товаров ведомство называет металлы, а также кокс и нефтепродукты.

По оценке статистического ведомства, экспорт из Германии в Россию сократился на 58,7% после начала военной операции на Украине и введения санкций против Москвы. В марте общая сумма товаров, привезенных из Германии, составила €1 млрд.

Объем поставок немецких автомобилей упал на 73,6% до €165,8 млн, химической продукции - на 40,9% до €158,7 млн.

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