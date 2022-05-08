Зеленский указал на отсутствие единства ЕС по санкциям против России

У Евросоюза нет единой позиции по вопросу принятия части санкций против России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News. Видео опубликовано на YouTube.

«Европейский Союз должен занять единую позицию. У них его нет в отношении некоторых санкций», — сказал он.

В то же время «самая сильная страна», то есть США, делает для Украины больше остальных и является «акселератором санкционной политики», отметил Зеленский. Украинский лидер также указал на поддержку санкций со стороны Великобритании.

С начала военной операции России на Украине Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций, которые касались российских компаний, банков, представителей власти, а также активов Центробанка. Однако вопрос о запрете на импорт российской нефти, которого требуют власти Украины, ЕС не может решить с марта, опасаясь недостатка запасов нефти и роста цен на нее.

3 мая верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что дипломаты смогут договориться о нефтяном эмбарго к следующему заседанию Совета ЕС 10 мая.

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На следующий день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС планирует запретить импорт нефти из России в течение полугода, продуктов переработки — к концу 2022 года. Однако тогда же послы ЕС не смогли достичь соглашения из-за опасений Болгарии, Венгрии, Словакии и Чехии.

6 мая еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз планирует добиться полного запрета на российские нефтепродукты через девять месяцев. Он объяснил, что быстрое принятие эмбарго повлияет на мировые цены на нефть.

Постоянные представители стран — членов Евросоюза должны договориться насчет введения запрета на импорт в ЕС российской нефти до конца выходных (7-8 мая). «Если вопрос не сдвинется с мертвой точки, то решать его будет предложено министрам иностранных дел стран Евросоюза», — говорил Боррель.