МИД Украины заявил о продолжении операции в Курской области

Украина «продолжает операции в Курской области и будет продолжать их в будущем», заявил Сибига. Действия ВСУ в регионе он счел ключевым элементом на переговорах. За неделю Россия освободила три десятка курских населенных пунктов

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают проводить операцию в Курской области, заявил глава МИД страны Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK.

«Как было уже заявлено главнокомандующим [ВСУ Александром] Сырским, мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем», — подчеркнул Сибига.

Он отметил, что считает операцию ВСУ в Курской области «важным фактором и ключевым элементом» на будущих мирных переговорах.





Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, с тех пор там идут бои. На территории региона действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).

Российские силы за последнюю неделю освободили три десятка населенных пунктов в Курской области, ранее занятых ВСУ, в том числе город Суджу. Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов говорил, что вокруг этого населенного пункта была построена вся оборона ВСУ.

Украинский Генштаб подтвердил оставление Суджи: его карта, опубликованная 15 марта, свидетельствовала, что украинские подразделения сместились ближе к границе двух стран. Минобороны России отчиталось об освобождении города еще 13 марта.

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За день до этого начальник российского Генштаба Валерий Герасимов во время посещения президентом Владимиром Путиным пункта управления войсками России в Курской области заявил, что украинские силы в регионе окружены и изолированы, несколько сотен военных сдались в плен. Днем позже Путин заявил, что ВСУ могут быть блокированы в этом районе и тогда у военных останется только два пути — сдаться в плен или погибнуть.

13 марта американский президент Дональд Трамп сообщил, что попросил Путина «пощадить» попавших в окружение украинских военных. Путин в ответ сообщил, что если Киев отдаст своим войскам приказ сложить оружие и они сдадутся в плен, то им гарантируют жизнь и достойное обращение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что срок действия этого предложения истекает.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне продолжающегося контрнаступления российских сил в Курской области заявил, что операция ВСУ в регионе выполнила свою задачу. Он признал, что ситуация на этом направлении является сложной для украинских сил.