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Военная операция на Украине ,  
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Российская армия освободила два пункта в окрестностях Суджи

Минобороны: российские силы освободили Рубанщину и Заолешенку в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские силы освободили деревни Рубанщина и Заолешенка, находящиеся в непосредственной близости от Суджи. За неделю в Курской области были освобождены три десятка населенных пунктов
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы России освободили Рубанщину и Заолешенку в Курской области, сообщает Министерство обороны.

Эти две деревни находятся в непосредственной близости от города Суджа, освобожденного ранее. Заолешенка примыкает к застройке Суджи, Рубанщина расположена на пару километров дальше на запад.

13 марта Министерство обороны России официально подтвердило освобождение города Суджа в Курской области от украинских войск. Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе. Вместе с Суджей были освобождены населенные пункты Меловой и Подол.

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Политика
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Всего за неделю российские военные освободили три десятка курских населенных пунктов, ранее попавших под контроль украинских сил.

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