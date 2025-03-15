Российские силы освободили деревни Рубанщина и Заолешенка, находящиеся в непосредственной близости от Суджи. За неделю в Курской области были освобождены три десятка населенных пунктов

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Вооруженные силы России освободили Рубанщину и Заолешенку в Курской области, сообщает Министерство обороны.

Эти две деревни находятся в непосредственной близости от города Суджа, освобожденного ранее. Заолешенка примыкает к застройке Суджи, Рубанщина расположена на пару километров дальше на запад.

13 марта Министерство обороны России официально подтвердило освобождение города Суджа в Курской области от украинских войск. Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе. Вместе с Суджей были освобождены населенные пункты Меловой и Подол.

Всего за неделю российские военные освободили три десятка курских населенных пунктов, ранее попавших под контроль украинских сил.