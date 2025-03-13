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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что у сил ВСУ в Курской области есть только два выхода

Путин: у ВСУ в Курской области есть только два выхода — сдаться или погибнуть
Сюжет
Военная операция на Украине
В ближайшие дни в Курской области будут заблокированы украинские военные, заявил президент России Владимир Путин. Украинским военным в этом случае останется только либо сдаться, либо погибнуть
Фото: Reuters
Фото: Reuters

У украинских войск, которые остаются в Курской области, в ближайшее время будет два выхода — либо сдаться в плен, либо погибнуть. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко. РБК вел трансляцию.

Путин добавил, что если «в ближайшие дни произойдет физическое блокирование [украинских военных в Курской области], то выйти вообще никто не сможет». «Будет только два выхода — сдаться в плен или погибнуть», — подчеркнул глава государства.

Президент Владимир Путин рассказал о своей поездке в Курскую область. Он указал, что был в регионе вчера. «Там ситуация полностью под нашим контролем», а «группировка, вторгнувшаяся на нашу территорию, полностью в изоляции, управление украинскими войсками утрачено», сказал президент. Путин указал на то, что, если пару недель ВСУ пытались выходить небольшими группами, теперь это невозможно, как и вывести технику.

Песков сообщил о решимости Путина завершить освобождение Курской области
Политика
Владимир Путин

Совещание в пункте управления группировки войск в Курской области Путин провел накануне. Во время этого совещания начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Путину, что группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение. По словам Герасимова, задача по разгрому украинских войск в Курской области и выходу на государственную границу будет выполнена в кратчайшие сроки.

Минобороны 13 марта объявило об освобождении Суджи в Курской области. Также были освобождены населенные пункты Меловой и Подол. Суджа была центром обороны ВСУ в регионе, говорил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Суджа была одним из первых населенных пунктов, которые захватили украинские военные во время вторжения в Курскую область, которое началось в августе 2024 года. По данным Минобороны России, украинские военные смогли взять под контроль 1268 кв. км территории Курской области (площадь всего региона — 29,9 тыс. кв. км). К февралю удалось освободить свыше 800 кв. км, или около 64% занятой территории, сообщали в Генштабе.

Путин полон решимости завершить освобождение Курской области в ближайшее время, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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