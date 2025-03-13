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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил, что Суджа была центром обороны ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

В Курской области вся оборонительная система ВСУ была построена вокруг города Суджи, который российская армия освободила 13 марта, заявил ТАСС замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Переоценить освобождение Суджи невозможно, потому что это был основной город, вокруг которого в принципе противник строил всю свою оборонительную систему», — сказал он.

Минобороны показало видео из освобожденной Суджи
Политика

Суджа расположена на юго-западе Курской области. Украинские войска удерживали контроль над городом с августа 2024 года, когда они вторглись на территорию России.

Об освобождении Суджи сообщило Минобороны. Вместе с городом были освобождены населенные пункты Меловой и Подол. Наступление на нескольких направлениях в Курской области, в результате которого в том числе была освобождена Суджа, начали российские военные 8 марта. На следующий день Минобороны России сообщило об освобождении села Лебедевка, которое находится в 10 км к северо-западу от Суджи. В тот же день ведомство опубликовало кадры ударов по колонне военной техники ВСУ, уходившей из Суджи.

Для прорыва позиций украинской армии российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 11 марта рассказал, что операция, получившая название «Поток», продолжалась шесть дней. Российские военные прошли 14 км по газовой трубе, затем выбрались на поверхность уже на газоизмерительной станции в Судже.

Площадь Суджи — 434 га. Город расположен на юго-западе Курской области, в 105 км от Курска и в 8 км от границы с Украиной. С 2004 года Суджа представляет собой муниципальное образование в составе одноименного городского поселения и является центром Суджанского района. По данным Росстата на январь 2024 года, в городе проживал 4941 человек.

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Теги
Суджа Курская область освобождение Апти Алаудинов
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