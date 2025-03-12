Герасимов доложил Путину об окружении курской группировки войск ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение, сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину.

Задача разгрома ВСУ в Курской области и выхода на госграницу будет выполнена в кратчайшие сроки, заверил глава российского Генштаба.

Материал дополняется.