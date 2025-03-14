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Политика ,  
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Трамп призвал Путина пощадить окруженных украинских солдат

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tierney L. Cross / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил о «хороших и продуктивных» переговорах с президентом Владимиром Путиным, американский лидер написал об этом в соцсети Truth Social.

«Есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится — но в этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их», — написал он.

Накануне вечером, 13 марта, прошла встреча Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Она состоялась на фоне обсуждения 30-дневного перемирия между Россией и Украиной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что через Уиткоффа Путин передал сигналы Трампу.

Днем ранее, 12 марта, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину об окружении группировки ВСУ в Курской области и сдаче в плен нескольких сотен солдат. Путин заявил, что к ним нужно «относиться как к террористам в соответствии с законами» России.

За последнюю неделю в ходе наступления в регионе российские войска освободили многие поселения, а также захваченный ВСУ город Суджа.

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