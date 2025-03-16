Генштаб Украины подтвердил оставление ВСУ Суджи

Суджа, Курская область (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Украинские вооруженные силы оставили позиции в городе Суджа Курской области и переместились ближе к российско-украинской границе. Об этом свидетельствует карта, которую 15 марта опубликовал украинский Генштаб.

13 марта Министерство обороны России официально подтвердило освобождение Суджи от украинских войск. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе. Вместе с Суджей были освобождены населенные пункты Меловой и Подол. Впоследствии Минобороны отчиталось об освобождении новых населенных пунктов в окрестностях города.

Суджа — единственный город, который ВСУ заняли в ходе нападения на Курскую область. Он расположен на юго-западе региона, является центром Суджанского района.По данным переписи 2020 года, население Суджи составляло 5127 человек.

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