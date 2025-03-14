Зеленский заявил, что курская операция ВСУ «выполнила свою задачу»

Президент Украины пояснил, что из-за боевых действий в Курской области России пришлось перевести войска с других направлений, в частности харьковского и покровского

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Операция ВСУ в Курской области выполнила свою задачу, оттянув силы России с других направлений, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила. Первым спало давление на харьковском направлении, потом они начали забирать свои войска с восточного направления. Я думаю, что на покровском направлении сейчас ситуация стабильная», — сказал Зеленский (цитата по «Стране»).

За последнюю неделю российская армия освободила множество населенных пунктов в Курской области, включая город Суджу — он находился под контролем Украины более семи месяцев.

12 марта начальник российского Генштаба Валерий Герасимов во время посещения президентом Владимиром Путиным пункта управления войсками России в Курской области заявил, что украинские силы в регионе окружены и изолированы, несколько сотен военных сдались в плен. Днем позже Путин заявил, что ВСУ могут быть блокированы в этом районе и тогда у военных останется только два пути — сдаться в плен или погибнуть.

13 марта американский президент Дональд Трамп сообщил, что попросил Путина «пощадить» попавших в окружение украинских военных. Путин в ответ сообщил, что если Киев отдаст своим войскам приказ сложить оружие и они сдадутся в плен, то им гарантируют жизнь и достойное обращение.