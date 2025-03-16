 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

The Telegraph узнала, что у Запада нет конкретики по войскам на Украине

The Telegraph: у Запада нет конкретного соглашения по войскам на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
На Западе все еще не конкретизировали план по отправке войск на Украину. Россия называла такой шаг неприемлемым, но Макрон, один из инициаторов обсуждения темы миротворцев, говорил, что не Москве принимать решение по этому вопросу
Западные лидеры на саммите по безопасности Европы в Лондоне 2 марта
Западные лидеры на саммите по безопасности Европы в Лондоне 2 марта (Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters)

Союзники Украины не пришли к конкретному решению по войскам на Украине, пишет The Telegraph со ссылкой источники. Газета сообщает, что нужно больше обсуждений, чтобы «коалиция желающих» достигла какого-либо конкретного соглашения на этот счет.

Газета отмечает, что в ближайшее время в Лондоне соберутся генералы из 27 стран, чтобы обсудить потенциальное размещение войск на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, один из тех европейских лидеров, которые подняли вопрос об отправке миротворцев на Украину, заявил 15 марта, что если Киев попросит партнеров направить войска в страну, «не России решать, принимать это или нет».

Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в начале марта представил свой план прекращения огня на Украине. Он включает в себя «перемирие в воздухе, на море и в [ударах по] энергетической инфраструктуре» на месяц, на втором этапе допускается размещение на Украине западных войск.

Киев 11 марта заявил, что готов к 30-дневному прекращения огня. Москва пока не озвучила своего финального решения на этот счет. Президент Владимир Путин говорил, что он «за» эту идею, но указал на нюансы, которые нужно прояснить перед достижением договоренностей.

Экс-помощник президента США предложил контроль перемирия без миротворцев
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

Глава российского МИДа Сергей Лавров называл неприемлемым появление войск из стран НАТО на Украине, неважно, под каким флагом они будут размещены. Представитель ведомства Мария Захарова говорила, что планы некоторых европейских стран направить миротворцев на Украину — это провокационный шаг.

Макрон говорил, что Франция «не готовится к отправке войск» на Украину, но Стармер выражал готовность разместить там британских военных, а также авиацию. Идею о европейских миротворцах на Украине поддержал президент США Дональд Трамп, участиа Вашингтона в миссии глава государства отверг. Но он отметил, что размещение должно быть в приемлемой для всех сторон форме.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости разместить 100 тыс. западных военных в стране.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина миротворцы Военная операция на Украине
Материалы по теме
Bloomberg узнал об идее Турции отправить миротворцев на Украину
Политика
Премьер Финляндии исключил отправку миротворцев на Украину
Политика
Захарова после заявления Дании о миротворцах напомнила о Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Минобороны сообщило о перехвате 31 дрона над Россией за ночьПолитика, 07:10
Россельхознадзор не допустил ввоза зараженной малины в ПодмосковьеОбщество, 07:00
В Воронежской и Ростовской областях отразили атаки дроновПолитика, 06:50
Экс-охранника Порошенко арестовали из-за чемоданов с «деньгами на выборы»Политика, 06:37
ТАСС узнал о новой мошеннической схеме для звонков за счет абонентовОбщество, 06:19
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 06:15
The Telegraph узнала, что у Запада нет конкретики по войскам на УкраинеПолитика, 06:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гладков сообщил о второй пострадавшей при атаке дрона за ночьПолитика, 05:47
НХЛ обновила прогноз, когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 05:33
Калифорниец отсудил у Starbucks $50 млн из-за ожога от пролитого чаяОбщество, 05:17
«Голос Америки» и «Радио Свобода» приостановили работу из-за указа ТрампаПолитика, 04:57
В США не менее 30 человек погибли из-за сильных гроз и торнадоПолитика, 04:40
Рубио назвал неуместным вопрос о доверии ПутинуПолитика, 04:24
Трамп применил закон 1798 года о врагах-иностранцах для высылки мигрантовПолитика, 04:04