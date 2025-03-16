The Telegraph: у Запада нет конкретного соглашения по войскам на Украине

The Telegraph узнала, что у Запада нет конкретики по войскам на Украине

На Западе все еще не конкретизировали план по отправке войск на Украину. Россия называла такой шаг неприемлемым, но Макрон, один из инициаторов обсуждения темы миротворцев, говорил, что не Москве принимать решение по этому вопросу

Западные лидеры на саммите по безопасности Европы в Лондоне 2 марта (Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters)

Союзники Украины не пришли к конкретному решению по войскам на Украине, пишет The Telegraph со ссылкой источники. Газета сообщает, что нужно больше обсуждений, чтобы «коалиция желающих» достигла какого-либо конкретного соглашения на этот счет.

Газета отмечает, что в ближайшее время в Лондоне соберутся генералы из 27 стран, чтобы обсудить потенциальное размещение войск на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, один из тех европейских лидеров, которые подняли вопрос об отправке миротворцев на Украину, заявил 15 марта, что если Киев попросит партнеров направить войска в страну, «не России решать, принимать это или нет».

Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в начале марта представил свой план прекращения огня на Украине. Он включает в себя «перемирие в воздухе, на море и в [ударах по] энергетической инфраструктуре» на месяц, на втором этапе допускается размещение на Украине западных войск.

Киев 11 марта заявил, что готов к 30-дневному прекращения огня. Москва пока не озвучила своего финального решения на этот счет. Президент Владимир Путин говорил, что он «за» эту идею, но указал на нюансы, которые нужно прояснить перед достижением договоренностей.

Глава российского МИДа Сергей Лавров называл неприемлемым появление войск из стран НАТО на Украине, неважно, под каким флагом они будут размещены. Представитель ведомства Мария Захарова говорила, что планы некоторых европейских стран направить миротворцев на Украину — это провокационный шаг.

Макрон говорил, что Франция «не готовится к отправке войск» на Украину, но Стармер выражал готовность разместить там британских военных, а также авиацию. Идею о европейских миротворцах на Украине поддержал президент США Дональд Трамп, участиа Вашингтона в миссии глава государства отверг. Но он отметил, что размещение должно быть в приемлемой для всех сторон форме.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости разместить 100 тыс. западных военных в стране.