Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Москвы

Самолет, который связывают со спецпосланником американского президента по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, вылетел из московского аэропорта Внуково, следует из данных сервиса Flightradar.

«Известия» показали кадры, на которых по их сведениям, кортеж спецпосланника заезжает в аэропорт Внуково. До этого издание сообщало, что Уиткофф побывал в здании американского посольства. По данным газеты, дипломат провел там около часа и произнес благодарственную речь на английском языке.

Связываемый с Уиткоффом самолет Gulfstream G650ER приземлился во Внуково 13 марта. Он прилетел из Катара, где Уиткофф участвовал в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС.

По данным Bloomberg, Уиткофф должен был вновь посетить Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, после того как по итогам переговоров в Джидде Киев согласился на 30-дневное перемирие, если на этот шаг пойдет Москва. Путин накануне сказал, что Москва согласна с предложением о прекращении огня, но указал на нюансы.

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