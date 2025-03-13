Самолет, связываемый со спецпосланником Трампа, сел во Внуково
Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился в аэропорту Внуково. Ранее он вылетел из Катара на север, следует из данных сервиса Flightradar. Это произошло на фоне сообщений о визите спецпосланника в Россию.
На карте сервиса видно, что самолет вылетел из Катара и направился на север через воздушное пространство Турции. Потом он пролетел над Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей, Литвой, Латвией, а потом залетел на территорию России.
Ранее 11 марта The Times of Israel сообщила, что Уиткофф во вторник приземлился в Катаре, чтобы присоединиться к непрямым переговорам между Израилем и ХАМАС, направленным на продление перемирия в Газе.
В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о возможном прибытии Уиткоффа в Москву. «Мы своевременно проинформируем», — ответил он на вопрос журналиста.
До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении Уиткоффа встретиться с президентом Владимиром Путиным. По данным Bloomberg, встреча запланирована на неделю с 10 по 16 марта. Ранее также сообщения о возможном визите Уиткоффа прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. Их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно», — сказала она.
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