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Военная операция на Украине ,  
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Sky News сообщил об ожидании Уиткоффом конца встречи Путина и Лукашенко

Sky News: Уиткоффу пришлось дождаться окончания встречи Путина и Лукашенко
Сюжет
Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом

Спецпредставителю американского президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу пришлось дождаться окончания встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает SkyNews.

Уиткофф ранее посетил Москву ради переговоров с Путиным, после того как по итогам переговоров в Джидде Киев согласился на 30-дневное перемирие, если на этот шаг пойдет Москва.

Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле 13 марта. В ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой президент России заявил, что сама по себе идея перемирия, предложенного на переговорах США и Украины в Джидде, «правильная». «Мы за. Но есть нюансы», — сказал он.

Рубио назвал встречу Путина и Уиткоффа позитивной и продуктивной
Политика
Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу Путина и Уиткоффа 13 марта позитивной и продуктивной. Таковой ее посчитал и американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что «есть очень хороший шанс» на завершение конфликта.

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что Путин принял спецпосланника в Кремле поздно вечером. Уиткофф передал «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через него «дополнительные сигналы» для американского коллеги, рассказал Песков.

Помощник главы государства Юрий Ушаков говорил, что Уиткоффа позовут в Кремль после «сигнала» Путина.

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Стив Уиткофф Владимир Путин переговоры Александр Лукашенко
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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