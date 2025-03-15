Sky News сообщил об ожидании Уиткоффом конца встречи Путина и Лукашенко

Спецпредставителю американского президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу пришлось дождаться окончания встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает SkyNews.

Уиткофф ранее посетил Москву ради переговоров с Путиным, после того как по итогам переговоров в Джидде Киев согласился на 30-дневное перемирие, если на этот шаг пойдет Москва.

Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле 13 марта. В ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой президент России заявил, что сама по себе идея перемирия, предложенного на переговорах США и Украины в Джидде, «правильная». «Мы за. Но есть нюансы», — сказал он.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу Путина и Уиткоффа 13 марта позитивной и продуктивной. Таковой ее посчитал и американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что «есть очень хороший шанс» на завершение конфликта.

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что Путин принял спецпосланника в Кремле поздно вечером. Уиткофф передал «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через него «дополнительные сигналы» для американского коллеги, рассказал Песков.

Помощник главы государства Юрий Ушаков говорил, что Уиткоффа позовут в Кремль после «сигнала» Путина.