Ушаков заявил, что Уиткоффа позовут в Кремль после сигнала Путина

Стив Уиткофф (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа позовут в Кремль после сигнала российского лидера Владимира Путина, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Когда президент даст сигнал о том, что он будет начинать переговоры с Уиткоффом, тогда Уиткоффа позовут в Кремль и он будет встречаться с президентом», — сказал он (цитата по ТАСС).

Во вторник, 11 марта, Bloomberg сообщил о визите Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным. Сервис Flightradar 13 марта показал, что самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в аэропорту Внуково.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль «своевременно проинформирует», если встреча Путина и Уиткоффа состоится. Вскоре встречу анонсировал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Ушаков также отметил, что Уиткофф не является посредником в переговорах Вашингтона с Москвой.