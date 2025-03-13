Ушаков заявил, что Уиткоффа позовут в Кремль после сигнала Путина
Спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа позовут в Кремль после сигнала российского лидера Владимира Путина, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
«Когда президент даст сигнал о том, что он будет начинать переговоры с Уиткоффом, тогда Уиткоффа позовут в Кремль и он будет встречаться с президентом», — сказал он (цитата по ТАСС).
Во вторник, 11 марта, Bloomberg сообщил о визите Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным. Сервис Flightradar 13 марта показал, что самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в аэропорту Внуково.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль «своевременно проинформирует», если встреча Путина и Уиткоффа состоится. Вскоре встречу анонсировал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.
Ушаков также отметил, что Уиткофф не является посредником в переговорах Вашингтона с Москвой.
Читайте РБК в Telegram.
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов