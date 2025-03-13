Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в Москве, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
О визите Лукашенко в Россию сообщили также накануне в Кремле. Президент Белоруссии проведет со своим коллегой Владимиром Путиным переговоры, по итогам которых политики подпишут ряд совместных документов.
На встрече Путин и Лукашенко запланировали обсудить «вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня».
Этот визит стал первой поездкой Лукашенко за границу после переизбрания на выборах президента Белоруссии в январе 2025 года.
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