Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в Москве, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

О визите Лукашенко в Россию сообщили также накануне в Кремле. Президент Белоруссии проведет со своим коллегой Владимиром Путиным переговоры, по итогам которых политики подпишут ряд совместных документов.

На встрече Путин и Лукашенко запланировали обсудить «вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня».

Этот визит стал первой поездкой Лукашенко за границу после переизбрания на выборах президента Белоруссии в январе 2025 года.