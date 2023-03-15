Пригожин заявил о взятии села Зализнянское под Бахмутом

Россия установила контроль над селом в 15 км от Артемовска, там по состоянию на 2016 год жили два человека. По словам основателя ЧВК «Вагнер», село взято в рамках окружения Артемовска

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «штурмовые отряды» расширяют окружение Бахмута (Артемовска), взято село Зализнянское к северо-западу от города (ДНР). По словам Пригожина, село перешло под контроль России «сегодня утром». По данным Google Maps, расстояние между Бахмутом и селом — около 15 км.

Фото: Google Maps

По состоянию на 2016 год в селе жили два человека.

Российские войска ведут бои за Артемовск последние несколько месяцев, пытаясь окружить город: часть его все еще контролируется ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин, говоря о «глобальных задачах» России в Донбассе, называл одной из такой задач уничтожение обороны ВСУ на артемовском направлении.

В октябре глава ДНР Денис Пушилин утверждал, что украинская армия начала отступать из города, аналогичные заявления делали и в руководстве ЛНР, однако бои продолжились. В начале марта в ДНР рассказали, что заняли почти половину Артемовска, переброска подкреплений к украинской армии затруднена.

Власти Украины и командование ВСУ решили продолжать удерживать Артемовск. В Киеве объясняли, что в случае занятия города российские войска смогут значительно продвинуться — «это была бы открытая дорога для россиян в другие города на донецком направлении». Президент Украины Владимир Зеленский говорил при этом, что ВСУ не пойдут на любые жертвы для сохранения контроля над городом, «чтобы все погибли», а будут удерживать населенный пункт, пока в этом остается смысл.