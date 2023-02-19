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Politico узнала о давлении США на Зеленского для начала контрнаступления

Politico: США призвали Украину готовиться к контрнаступлению, пока есть помощь Запада
ВСУ лучше провести наступление, пока нет проблем с поддержкой со стороны США, Британии и ЕС, это поможет Киеву закрепить успехи, считают в Белом доме. Правительство США опасается, что помощь со стороны Европы сократится
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Администрация президента США Джо Байдена настаивает в контактах с властями Украины на необходимости закрепить успехи и провести контрнаступление, пишет Politico со ссылкой на источники.

Кроме того, команде Зеленского советуют готовиться к наступлению сейчас, пока нет проблем с помощью со стороны США и Европы из опасений, что поддержка европейских стран может стать ограниченной.

Politico отмечает, что помощь Украине поддерживают в основном конгрессмены от обеих партий, однако в администрации президента опасаются, что ситуация может осложниться из-за действий нового республиканского большинства палаты представителей. При этом даже те из конгрессменов-республиканцев, кто критикует Байдена сильнее всего, признают результаты его усилий, пишет газета.

Вашингтон меняет номенклатуру поставок, это поможет стране выстроить эффективную оборону и провести наступление на занятые Москвой территории, говорил госсекретарь Энтони Блинкен в начале февраля. «На каждом шагу мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, а также работать с другими нашими партнерами и союзниками, чтобы у Украины было все, что ей нужно», — пообещал он.

«Мы будем поддерживать Украину, в том числе для подготовки к следующему мощному наступлению для возвращения ее территории», — заверила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

С ожиданием в США наступления ВСУ связана рекомендация в адрес Украины вывести войска из Артемовска, говорили источники AFP. В окрестностях города несколько месяцев продолжаются бои, американские власти опасаются, что Киеву из-за обороны Артемовска не хватит сил провести весеннее наступление на юге.

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Власти Украины настаивают, что конфликт с Россией завершится только при условии отступления российских войск на границы 1991 года. Президент Владимир Зеленский, призывая Запад нарастить поставки вооружений, сравнил враждующие стороны с Давидом и Голиафом. «Мы не пойдем на компромисс, а будем ждать победы», — сказал он в середине февраля.

Власти России настаивают, что Крым, республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области стали частью страны навсегда. Любой вариант мирного урегулирования, который бы не учитывал это, в Кремле обсуждать отказываются.


Politico узнала о давлении США на Зеленского для начала контрнаступления
Politico узнала о давлении США на Зеленского для начала контрнаступления

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США контрнаступление наступление Владимир Зеленский Джо Байден

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Джозеф Байден

политик, президент США

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