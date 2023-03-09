Пригожин рассказал про взятие ЧВК «Вагнер» Дубово-Василевки

Пригожин: ЧВК «Вагнер» взяла под контроль село Дубово-Василевка к западу от Артемовска

На северо-западе Артемовска «Вагнер» за последние две недели взял под контроль три населенных пункта. Как говорил Пригожин, ЧВК контролирует восточную часть города

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Силы частной военной компании «Вагнер» заняли населенный пункт Дубово-Василевка, который находится к северо-западу от Артемовска (Бахмута), заявил Евгений Пригожин в телеграм-канале.

«Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК «Вагнер». На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами», — сказал основатель ЧВК.

Село находится западнее населенного пункта Берховка, о контроле над которым Пригожин сообщил 24 февраля. Расположенный рядом поселок Ягодное, который прилегает к Артемовску, также находится под контролем российский сил с 25 февраля. Минобороны о взятии этих населенных пунктов не сообщало.

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Пригожин накануне, 8 марта, заявил, что силы ЧВК взяли под контроль восточную часть города, расположенную за рекой Бахмутка. На ее западном берегу уже начинается центральная часть города.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о тяжелой ситуации в Донбассе и в частности в Бахмуте. Однако Украина продолжит оборону города, сказал он, так как отступление откроет для российских сил пути к другим городам, в том числе к Краматорску и Славянску. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Бахмут «падет» в ближайшие дни.\