Reuters рассказал об угрозе «rasputitsa» для воюющих сторон на Украине

Распутица — время, когда дороги становятся малопроезжими от грязи, может помешать планам российской и украинской армий по наступлению на территории Украины, пишет агентство

Дождь и ранняя весенняя оттепель превратили поля на востоке Украины в грязь, что может помешать обеим сторонам перехватить инициативу. Об этом пишет Reuters.

Как пишет агентство, весенняя оттепель, известная как «rasputitsa» (распутица — время, когда дороги становятся малопроезжими от грязи), может сорвать планы армий по наступлению на территории Украины, превратив дороги в реки, а поля — в непроходимые болота.

Недалеко от линии соприкосновения в ДНР украинские солдаты «сидели на корточках в грязных окопах» после того, как внезапно изменившаяся погода размягчила мерзлую землю, пишет Reuters.

В середине февраля Минобороны России сообщило, что войска прорвали оборону украинских сил в ЛНР, и те отступили на расстояние до трех километров от ранее занимаемых позиций.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине февраля признал, что российские военные начали наступление, «атаки уже происходят с нескольких направлений». По его словам, самая сложная ситуация складывается в районе Бахмута (Артемовска) и Угледара.

При этом украинский лидер выразил уверенность, что украинские силы смогут сопротивляться, до тех пор пока сами не начнут контрнаступление.

О том, что Россия начала наступление в Донбассе, сообщил американский Институт изучения войны (ISW). По информации аналитиков, темп российских операций на рубеже Сватово — Кременная в последнее время увеличился.

Зеленский исключал, что Украина пойдет на территориальные уступки, заявив, что любые компромиссы в этой области только ослабят страну.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 22 февраля заявил, что Украина готовит силы для наступления. «Когда оно состоится — это тайна», — подчеркнул он.