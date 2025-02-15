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Военная операция на Украине ,  
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Вэнс обвинил WSJ в искажении его слов об отправке войск США на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Wall Street Journal (WSJ) в том, что газета ошибочно передала смысл сказанных им слов, и назвал ситуацию абсурдной. Об этом он написал на своей странице в X.

«То, что WSJ исказила мои слова так, как они это сделали для этой статьи, абсурдно, но неудивительно», — говорится в посте.

У себя же на странице, но в другой публикации он отметил, что США никогда не ставит свои войска под опасность там, «где это не способствует американским интересам безопасности». Вэнс подчеркнул, что конфликт происходит «между Россией и Украиной».

Представитель Вэнса назвал фейком слова об отправке войск США на Украину
Политика
Джей Ди Вэнс

Речь идет об интервью американского вице-президента, которое он дал WSJ накануне. В своем заголовке издание написало, что отправка войск США на Украину «остается на столе переговоров». Однако в прямой речи Вэнса этих слов нет.

На один из вопросов о возможности давления на президента России Владимира Путина Вэнс ответил: «Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления. Но в целом, я думаю, президент [США Дональд Трамп] хочет продуктивных переговоров с Путиным и [президентом Украины] Владимиром Зеленским».

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Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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