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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о готовности к сделке с Трампом

Зеленский заявил, что Украина не отдаст свои ресурсы США
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина не намерена отдавать даром свои ресурсы США, а предложила взамен развивать их совместное освоение. Зеленский также заявил о готовности заключить сделку с Трампом

Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но намерена развивать совместное их освоение, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны получить больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и они его получат. Я также хотел бы обсудить это с президентом [США Дональдом] Трампом», — сказал он.

Помимо этого президент добавил, что Киев и Вашингтон обсуждают идею использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа (СПГ). Сам Зеленский готов заключить с США «контракты на поставку СПГ в Украину».

Зеленский добавил, что готов заключить сделку с Трампом, но напомнил о необходимости гарантий безопасности для Украины от своих союзников в рамках любого урегулирования. «Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», — сказал он.

Зеленский ответил на слова Трампа о редкоземельных металлах Украины
Политика
Владимир Зеленский

Ранее, 3 февраля, президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы. Как писала Financial Times, доступ к украинским ресурсам был одним из пунктов «плана победы» Зеленского, который он представил Трампу осенью 2024 года.

В пятницу, 7 февраля, американский президент сказал, что рассчитывает встретиться с Зеленским на следующей неделе. По его словам, встреча может состояться в Вашингтоне. Трамп также вновь заявил о намерении поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Полина Харчевникова
Владимир Зеленский США природные ресурсы
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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