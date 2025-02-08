Зеленский заявил о готовности к сделке с Трампом
Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но намерена развивать совместное их освоение, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.
«Американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны получить больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и они его получат. Я также хотел бы обсудить это с президентом [США Дональдом] Трампом», — сказал он.
Помимо этого президент добавил, что Киев и Вашингтон обсуждают идею использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа (СПГ). Сам Зеленский готов заключить с США «контракты на поставку СПГ в Украину».
Зеленский добавил, что готов заключить сделку с Трампом, но напомнил о необходимости гарантий безопасности для Украины от своих союзников в рамках любого урегулирования. «Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», — сказал он.
Ранее, 3 февраля, президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы. Как писала Financial Times, доступ к украинским ресурсам был одним из пунктов «плана победы» Зеленского, который он представил Трампу осенью 2024 года.
В пятницу, 7 февраля, американский президент сказал, что рассчитывает встретиться с Зеленским на следующей неделе. По его словам, встреча может состояться в Вашингтоне. Трамп также вновь заявил о намерении поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.
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