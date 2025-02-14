Кремль попросил объяснить слова Вэнса об отправке войск США на Украину

Песков отметил, что «таких формулировок мы не слышали» ранее, и попросил объяснения. Вэнс говорил, что отправка войск США на Украину возможна при провале мирных переговоров, Украина просит направить миротворцев

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Россия рассчитывает получить разъяснения от США из-за слов вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон не исключает отправку американских войск на Украину в случае провала переговоров, заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается интервью в американской прессе, то это новые элементы позиции, ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались. Поэтому, безусловно, как раз в ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения», — сказал он.

Вэнс допустил отправку войск США на Украину в разговоре с The Wall Street Journal. «Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления», — отметил он.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет двумя днями ранее, наоборот, исключил отправку американских войск на Украину в рамках каких-либо гарантий безопасности.

Вице-президент отметил, что есть «множество формулировок и конфигураций», все варианты остаются «на столе переговоров» и соглашение, которое заключат стороны, может «многих шокировать». США намерены «позаботиться», чтобы «Украина имела суверенную независимость», отметил Вэнс.

Президент США Дональд Трамп, указал вице-президент, может изменить свое мнение по тем или иным вопросам в ходе переговоров. Как он подчеркнул, Вашингтон намерен убедить Москву, что та добьется большего на переговорах, чем на фронте.

Как сообщал портал Axios, Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшемся после беседы республиканца с Путиным, говорил о миротворческих войсках на Украине, но европейских.

Зеленский ранее оценивал численность необходимых сил в 100 тыс. человек. Он говорил, что украинские военные уже все просчитали и нарисовали карту с расположением позиций, президент намерен поднять эту тему на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 14 февраля. Глава государства предлагал поучаствовать в миссии Европе и США.