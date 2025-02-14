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Военная операция на Украине ,  
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Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Такая возможность «остается на столе переговоров», сказал Вэнс. По его словам, могут быть использованы и экономические, и военные рычаги давления на Россию
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

США могут отправить американские войска на Украину, в случае если Россия откажется урегулировать конфликт, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления», — отметил он.

Это последовало за заявлением главы Пентагона Пита Хегсета 12 февраля, который исключил отправку американских войск на Украину в рамках каких-либо гарантий безопасности.

По словам Вэнса, все варианты остаются «на столе переговоров» и соглашение, которое заключат стороны, может «многих шокировать». Президент США Дональд Трамп, указал вице-президент, может изменить свое мнение по тем или иным вопросам в ходе переговоров. Как он подчеркнул, Вашингтон намерен убедить Москву, что та добьется большего на переговорах, чем на фронте.

«Существует множество формулировок и конфигураций, но мы действительно заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость», — отметил Вэнс.

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Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 13 февраля, оценил численность миротворцев, которых следует направить в страну, в 100 тыс. человек и призвал к участию в миссии Европу и США. Ранее он говорил, что контингент должен составлять 200 тыс. человек. Зеленский также отметил, что речь не должна идти о 5–7 тыс. военных.

Трамп 12 февраля провел переговоры сначала с президентом России Владимиром Путиным, а потом с украинским коллегой. По итогам первой беседы, как рассказал он, стороны договорились о том, что команды двух стран «немедленно приступят к переговорам» по урегулированию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что тот пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять в России американских представителей.

После общения с Зеленским американский лидер заявил, что Украина стремится к миру, а украинский президент подчеркнул, что Киев и Вашингтон согласовывают шаги для достижения этой цели.

Песков отмечал, что вопрос о миротворцах «может быть рассмотрен» в рамках переговоров, но глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не поддерживает идею ввода на Украину миротворческого контингента под эгидой «британских и европейских сил».

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Джеймс Дэвид Вэнс американские военные миротворцы Украина
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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