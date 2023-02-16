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Европарламент принял резолюцию с призывом о поставках истребителей Киеву

Европарламент принял резолюцию с призывом поставить истребители и ракетные системы Украине
Европарламентарии считают, что конфликт требует от ЕС смелых, всеобъемлющих решений, поэтому нужно серьезно рассмотреть поставки истребителей и ракетных систем. В Кремле отмечали, что Россия в ответ полнее задействует потенциал
Фото: Keith Brown / Getty Images
Фото: Keith Brown / Getty Images

Европарламент принял резолюцию, приуроченную к годовщине начала военной операции России на Украине. В ней депутаты призывают государства-члены к предоставлению Украине необходимого вооружения.

Документ поддержали 444 парламентария, против проголосовали 26.

Авторы документа подчеркивают, что начало военных действий на Украине «коренным образом изменило геополитическую ситуацию в Европе, что требует от ЕС смелых, отважных и всеобъемлющих политических решений». Европарламент поддерживает предоставление Украине военной помощи «столько, сколько потребуется», и «призывает серьезно рассмотреть вопрос о поставках Украине западных истребителей, вертолетов и ракетных систем, а также о существенном увеличении поставок боеприпасов».

Европарламент представляет рекомендации Совету ЕС и Европейской службе внешних связей (EEAS), его резолюции не носят характера обязательных к исполнению.

Кроме этого, европарламентарии выступили за то, чтобы сделать имеющиеся санкции более эффективными и заблокировать любые попытки их обхода. Они также потребовали разработать правовой режим для конфискации российских активов и использовать их для восстановления Украины.

В середине января Европарламент принял другую резолюцию, в которой призвал привлечь к ответственности военное и политическое руководство России за боевые действия на Украине. По их мнению, для этого должен быть создан специальный международный трибунал.

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Кремль ранее заявлял, что не будет считать легитимным создание каких-либо трибуналов по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что подобные механизмы «не будут нами приняты и будут нами осуждаться». Говоря о поставках Западом нового оружия для Украины, пресс-секретарь подчеркивал, что Россия в ответ будет «полнее задействовать имеющийся у нее потенциал» для ответа.

После решения США и стран ЕС передать Украине танки Киев вновь активизировал призывы поставить истребители. Президент Украины Владимир Зеленский называл получение дальнобойных ракет «мечтой и задачей» для Украины. Британский премьер Риши Сунак поручил военному ведомству изучить, какие истребители можно поставить Киеву. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что Лондон не исключает отправку Украине истребителей, но они не станут «волшебной палочкой» и не помогут быстро остановить боевые действия. Источники Financial Times отмечали, что самолеты Киеву могут передать и США в случае затягивания конфликта.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Юлия Волкова Юлия Волкова
Европарламент Украина истребители вооружения Военная операция на Украине
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