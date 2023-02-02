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Кремль объяснил слова Путина «у нас есть чем ответить» на поставки оружия

Песков: Россия полнее задействует свой потенциал для ответа на поставки оружия Украине

В ответ на поставки Киеву новых западных вооружений Россия будет более полно задействовать имеющийся у нее потенциал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

«По мере того как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции», — сказал Песков.

Кремль объяснил слова Путина «у нас есть чем ответить» на поставки оружия
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Так представитель Кремля прокомментировал слова президента, которые он произнес на концерте в Волгограде, посвященном 80-летию Сталинградской битвы. Путин заявил, что Россия знает, «чем ответить» на поставки танков Украине. «Мы свои танки к их границе не посылаем, у нас есть чем ответить, применением бронетехники дело не закончится», — сказал российский лидер.

25 января Германия и США объявили, что поставят украинской армии танки Leopard 2 и Abrams. 15 января премьер Великобритании Риши Сунак сообщил о планах направить Киеву эскадрон из 14 танков Challenger 2. Кремль негативно оценил эти планы. Песков тогда отметил, что эти танки «горят и будут гореть», а цели военной операции «будут достигнуты».

Теги
Дмитрий Песков Владимир Путин танки поставки оружия
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