Певца Иракли не пустили в Молдавию
Российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву (Иракли) не впустили в Молдавию, сообщил Canal 5. Артист должен был выступить на концертах в Оргееве 23 декабря и Бельцах 24 декабря.
«В последние 24 часа 39 человек получили отказ во въезде в страну. При перемещении через таможенную границу ими не были выполнены условия для въезда в Республику Молдова», — приводит телеканал слова сотрудника пресс-службы Пограничной полиции Раисы Новицки, отказавшись при этом раскрывать детали нарушенных требований.
Источники телеканала со ссылкой на организаторов концерта утверждают, что проблем с документами у Пирцхалавы не было. Посольство Грузии, гражданство которой имеет артист, не ответило на телефонные звонки журналистов.
РБК направил запрос в пресс-службу пограничной полиции Молдавии, а также обратился за комментарием к представителю артиста.
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