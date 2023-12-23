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Певца Иракли не пустили в Молдавию

Певца Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию
Российский певец и участник проекта «Фабрика звезд-2» Ираклий Пирцхалава должен был выступить на новогодних концертах в Оргееве и Бельцах, однако ему отказали во въезде в Молдавию
Ираклий Пирцхалава
Ираклий Пирцхалава (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву (Иракли) не впустили в Молдавию, сообщил Canal 5. Артист должен был выступить на концертах в Оргееве 23 декабря и Бельцах 24 декабря.

«В последние 24 часа 39 человек получили отказ во въезде в страну. При перемещении через таможенную границу ими не были выполнены условия для въезда в Республику Молдова», — приводит телеканал слова сотрудника пресс-службы Пограничной полиции Раисы Новицки, отказавшись при этом раскрывать детали нарушенных требований.

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Фото:chisinauairport / Telegram

Источники телеканала со ссылкой на организаторов концерта утверждают, что проблем с документами у Пирцхалавы не было. Посольство Грузии, гражданство которой имеет артист, не ответило на телефонные звонки журналистов.

РБК направил запрос в пресс-службу пограничной полиции Молдавии, а также обратился за комментарием к представителю артиста.

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