Певца Иракли не пустили в Молдавию

Российский певец и участник проекта «Фабрика звезд-2» Ираклий Пирцхалава должен был выступить на новогодних концертах в Оргееве и Бельцах, однако ему отказали во въезде в Молдавию

Ираклий Пирцхалава (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву (Иракли) не впустили в Молдавию, сообщил Canal 5. Артист должен был выступить на концертах в Оргееве 23 декабря и Бельцах 24 декабря.

«В последние 24 часа 39 человек получили отказ во въезде в страну. При перемещении через таможенную границу ими не были выполнены условия для въезда в Республику Молдова», — приводит телеканал слова сотрудника пресс-службы Пограничной полиции Раисы Новицки, отказавшись при этом раскрывать детали нарушенных требований.

Источники телеканала со ссылкой на организаторов концерта утверждают, что проблем с документами у Пирцхалавы не было. Посольство Грузии, гражданство которой имеет артист, не ответило на телефонные звонки журналистов.

РБК направил запрос в пресс-службу пограничной полиции Молдавии, а также обратился за комментарием к представителю артиста.