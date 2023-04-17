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Минниханова по прилете в Молдавию не пустили в страну

Главу Татарстана Минниханова не пустили в Молдавию и объявили там нежелательным лицом
Минниханов должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате, однако по прилете в аэропорт в Кишиневе ему сообщили, что он признан в Молдавии нежелательным лицом, и отказали во въезде в страну
Рустам Минниханов
Рустам Минниханов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Власти Молдавии объявили нежелательным лицом главу Татарстана Рустама Минниханова и отказали ему во въезде в страну. Об этом политик рассказал в интервью Gagauz News.

«Вместе с [депутатами Народного собрания Гагаузии] Виктором Петровым и Александром Суходольским, которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили обширную совместную программу действий. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну», — заявил Минниханов.

По его словам, о том, что он признан в Молдавии нежелательным лицом, он узнал только по прилете в Кишенев. Тем не менее глава Татарстана поздравил народ Гагаузии с Пасхой, пожелал успешной работы.

Как пояснил ТАСС Суходольский, Минниханов должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате. «Мною было отправлено официальное приглашение Минниханову на конгресс. <…> Ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде», — сказал депутат.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Республики Татарстан и направил запрос в пресс-службу МИД Республики Молдова.

С начала российской военной операции на Украине Кишинев старается сохранять нейтралитет в отношениях с Россией. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица говорила, что нейтралитет страны прописан в ее Конституции, кроме того, его поддерживают граждане. Комментируя военные действия на Украине, Гаврилица отмечала, что в Кишиневе знают о риске эскалации ситуации в непосредственной близости от границ или на территории Молдавии (Молдавия на севере, востоке и юге граничит с украинскими Черновицкой, Винницкой, Одесской областями. — РБК), но пока считают это «отдаленной опасностью».

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Президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла, что страна не присоединится к санкциям, введенным Западом в отношении России, однако все-таки ввела некоторые ограничения. Например, Moldova Agroindbank, крупнейший банк Молдавии, временно перестал переводить деньги клиентов в евро и долларах через российские системы Contact, «Юнистрим» и «Золотая корона».

В то же время президент страны не исключала, что для своей защиты Молдавия может рассмотреть вступление в какой-либо крупный альянс, а также призывала Россию вывести своих миротворцев из Приднестровья.

Помимо этого, в марте полиция Молдавии сообщила о раскрытии «пророссийской» агентурной сети, которые прибыли в страну «с очень конкретной целью» — дестабилизировать ситуацию в преддверии антиправительственной демонстрации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что ему ничего неизвестно о некоем плане Кремля по продвижению пророссийской повестки в Молдавии.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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Рустам Минниханов Молдавия отказ во въезде санкции Гагаузия
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