В Кишиневе досмотрели делегатов оппозиционного съезда в Москве
В аэропорту Кишинева по прилету тщательно досмотрели оппозиционных депутатов блока «Победа», вернувшихся после съезда в Москве. Об этом сообщила ТАСС замглавы блока Марина Таубер.
«В аэропорту Кишинева пытались задержать депутата блока «Победа» Ирину Лозован, тщательному досмотру подверглись советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов, бывший мэр города Оргеева Павел Вережану» — цитирует агентство Таубер.
Участников съезда отпустили после того, как в аэропорт выехали адвокаты политиков и журналисты. Депутат Лозован рассказала, что ее пытались задержать, однако она избежала процедуры благодаря депутатскому иммунитету.
Пресс-служба политического блока обжалует действия досматривавших депутатов силовиков, сообщает ТАСС. В «Победе» уверены, что правоохранители действовать «по указке сверху».
16 августа в Москве прошел третий съезд молдавского оппозиционного блока «Победа». На нем выступили кандидат в президенты Молдавии от блока Василий Боля, глава Гагаузии Евгения Гуцул, лидер блока Илан Шор.
Блок «Победа» был создан молдавскими оппозиционерами в апреле 2024 года на московском съезде. Вошедшие в этот блок политические силы связаны с бизнесменом Иланом Шором, который заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в выводе $1 млрд через молдавскую банковскую систему. После возвращения депутатов из Москвы их также подвергли тщательному досмотру.
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов