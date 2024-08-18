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Политика ,  
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В Кишиневе досмотрели делегатов оппозиционного съезда в Москве

В Кишиневе досмотрели депутатов блока «Победы» после возвращения из Москвы

В аэропорту Кишинева по прилету тщательно досмотрели оппозиционных депутатов блока «Победа», вернувшихся после съезда в Москве. Об этом сообщила ТАСС замглавы блока Марина Таубер.

«В аэропорту Кишинева пытались задержать депутата блока «Победа» Ирину Лозован, тщательному досмотру подверглись советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов, бывший мэр города Оргеева Павел Вережану» — цитирует агентство Таубер.

Участников съезда отпустили после того, как в аэропорт выехали адвокаты политиков и журналисты. Депутат Лозован рассказала, что ее пытались задержать, однако она избежала процедуры благодаря депутатскому иммунитету.

Пресс-служба политического блока обжалует действия досматривавших депутатов силовиков, сообщает ТАСС. В «Победе» уверены, что правоохранители действовать «по указке сверху».

В Кишиневе на несколько часов задержали делегатов съезда в Москве
Политика
Фото:Wikimedia Commons

16 августа в Москве прошел третий съезд молдавского оппозиционного блока «Победа». На нем выступили кандидат в президенты Молдавии от блока Василий Боля, глава Гагаузии Евгения Гуцул, лидер блока Илан Шор.

Блок «Победа» был создан молдавскими оппозиционерами в апреле 2024 года на московском съезде. Вошедшие в этот блок политические силы связаны с бизнесменом Иланом Шором, который заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в выводе $1 млрд через молдавскую банковскую систему. После возвращения депутатов из Москвы их также подвергли тщательному досмотру.

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Теги
Молдавия Москва Илан Шор Евгения Гуцул
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