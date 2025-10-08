 Перейти к основному контенту
В военной стратегии Молдавии главной угрозой снова назвали Россию

Сюжет
Военная операция на Украине
Майя Санду
Майя Санду (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Главной угрозой для национальной безопасности Молдавии является Россия, говорится в военной стратегии на 2025–2035 годы, опубликованной на сайте правительства республики.

Одним из военных рисков и угроз нацбезопасности создатели документа называют спецоперацию на Украине и допускают «возможность ее распространения» на территорию Молдавии. Авторы стратегии пишут, что «Россия не откажется от своих враждебных действий» в сторону Молдавии.

Согласно документу, численность национальной армии Молдавии будет увеличена на треть. Увеличение расходов на оборону также планируется постепенно увеличить до 1% ВВП.

Новая военная стратегия также предусматривает переход на стандарты НАТО.

Также в документе указано, что нейтралитет Молдавии, прописанный в Конституции, «обязывает принимать все меры, включая военные, для своей защиты», а участие в международных учениях «совместимо» с нейтралитетом.

В МИДе оценили будущие отношения с Молдавией после выборов в парламент
Политика
Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images

В начале октября в МИДе заявили, что Россия рассчитывает на нормализацию отношений с Кишиневом после парламентских выборов в Молдавии, на которых победила проевропейская президентская партия PAS («Действие и солидарность»).

В декабре 2024 года парламент Молдавии одобрил военную стратегию на 2024–2034 годы, в которой Россия также была представлена как угроза.

В октябре 2023 года президент Молдавии Майя Санду уже называла Россию главной угрозой для национальной безопасности наряду с коррупцией в республике. Как заявила тогда Санду, после начала спецоперации на Украине Молдавия находится под угрозой дестабилизации.

В июне 2022 года Брюссель предоставил Молдавии статус страны — кандидата в члены ЕС вместе с Украиной.

