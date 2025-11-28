 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Оренбург 1 1,47 x 4,6 2 6,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Спартак 1 3,2 x 3,25 2 2,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Лидс Юнайтед 1 1,25 x 6,5 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Алавес 1 1,2 x 6,9 2 13 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Лацио 1 1,6 x 3,95 2 5,7 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 Монако ПСЖ 1 5,2 x 4,6 2 1,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,9 x 4,3 2 1,63 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,8 x 3,8 2 4,3 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,95 x 3,95 2 3,5 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,4 x 4,7 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,2 2 8 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,37 x 60 2 3,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Джефф Монсон сообщил, что его не впустили в Молдавию

В Кишиневе 29 ноября Монсон должен был провести бой по правилам кикбоксинга на турнире организации FEA
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Боец ММА Джефф Монсон сообщил ТАСС, что его не впустили в Молдавию, в связи с чем его поединок по правилам кикбоксинга отменен.

«Молдавия не пускает меня на бой. Меня не пускают из-за моей поддержки России», — сказал Монсон.

В Кишиневе 29 ноября 54-летний Монсон должен был провести бой на турнире организации FEA.

Монсон с мая 2018 года является гражданином России, в конце мая 2023-го он сдал свой американский паспорт в консульстве США в Стамбуле.

В сентябре 2023 года Монсона избрали в парламент Башкирии. Он говорил, что в будущем планирует избираться в Государственную думу.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) кикбоксинг Молдавия Джефф Монсон
Материалы по теме
Монсон рассказал о постоянных угрозах после отказа от паспорта США
Спорт
Джефф Монсон заявил, что перестал быть гражданином США
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 20:12 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 20:12
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Тошич рассказал о мечте стать главным тренером ЦСКА Спорт, 20:17
Сийярто рассказал об обещании Путина насчет мирного саммита по Украине Политика, 20:12
В Вологодской области ужесточили правила продажи алкоголя Общество, 20:09
В «ТКБ Инвестмент Партнерс» назвали российский рынок «рынком ждуна»
РАДИО
 Инвестиции, 20:05
Песков ответил на вопрос, ожидать ли возможной войны с НАТО и ЕС Политика, 20:05
Что известно об обысках у Андрея Ермака и его отставке Политика, 20:02
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
В Госдуму на ратификацию внесли соглашение с Индией об отправке военных Политика, 19:54
Ученые предупредили о риске пандемии птичьего гриппа опаснее COVID-19 Общество, 19:50
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Черный майнинг на ₽120 млн и обзор криптоактивов россиян. События недели Крипто, 19:43
Путин позвонил мальчику, лишившемуся пальцев при взрыве в Красногорске Политика, 19:40
Как технологии развивают российские косметическую промышленность Национальные проекты, 19:30