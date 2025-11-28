Джефф Монсон сообщил, что его не впустили в Молдавию
Боец ММА Джефф Монсон сообщил ТАСС, что его не впустили в Молдавию, в связи с чем его поединок по правилам кикбоксинга отменен.
«Молдавия не пускает меня на бой. Меня не пускают из-за моей поддержки России», — сказал Монсон.
В Кишиневе 29 ноября 54-летний Монсон должен был провести бой на турнире организации FEA.
Монсон с мая 2018 года является гражданином России, в конце мая 2023-го он сдал свой американский паспорт в консульстве США в Стамбуле.
В сентябре 2023 года Монсона избрали в парламент Башкирии. Он говорил, что в будущем планирует избираться в Государственную думу.
