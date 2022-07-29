Киркорова не пустили в Молдавию

Филипп Киркоров должен был дать показания по делу вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер, утверждает адвокат политика

Филипп Киркоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Российскому певцу Филиппу Киркорову отказали во въезде в Молдавию в международном аэропорту Кишинева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пограничную полицию страны.

Киркорову сообщили, что он не может въехать в страну, когда проходил пограничный контроль в VIP-зале в аэропорту Кишинева, пишет агентство.

Пограничная полиция Молдавии на сайте сообщила об отказе во въезде в страну «некоторым иностранным гражданам» из-за несоблюдения правил пересечения границы. Киркоров в сообщении не упоминается. В ведомстве отказались подтвердить или опровергнуть информацию о запрете Киркорову на въезд, пишет ТАСС.

РБК обратился за комментарием к представителю Филиппа Киркорова.

Киркоров прибыл в Молдавию, чтобы дать показания по делу вице-председателя оппозиционной партии «Шор», депутата Марины Таубер, утверждает адвокат последней Аурелиу Коленко, пишет молдавское издание Newsmaker.

Таубер арестовали 23 июля по делу о незаконном финансировании партии. В отчете за первое полугодие 2022 года «Шор» указала, что потратила 228 тыс. леев (около 718 тыс. руб.), однако следствие считает, что расходы превысили €600 тыс. Так, по версии правоохранительных органов, только на подвоз участников акции протеста 19 июля на центральную площадь Кишинева «Шор» потратила 3,5 млн леев (около 11 млн руб.).

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Кроме того, за выступления Киркорова и Моргенштерна (внесен в список иноагентов) на акции протеста в июне партия заплатила $260 тыс., считает следствие. Полиция без объяснения причин отказалась разрешить установить сцену и оборудование, поэтому выступления не состоялись, пишет Newsmaker. Генпрокуратура Молдавии при этом указала, что средства за концерт возвращены не были. Это, по данным издания, стало поводом для снятия депутатского иммунитета с Таубер и предъявления ей обвинения.

«Шор» обвинила правящую партию «Действие и солидарность» в «расправе» с политическими оппонентами, а участники акции протеста против ареста Таубер выступили с требованием отправить в отставку и.о. генпрокурора Думитру Робу.