Галузин: ждем, что Молдавия вернется к нормализации с Россией после выборов

В МИД оценили перспективы отношений с Молдавией после выборов в парламент

Россия рассчитывает, что Кишинев пойдет на нормализацию отношений с Москвой после парламентских выборов, заявил «Известиям» замглавы МИДа Михаил Галузин.

«Мы рассчитываем, что молдавские власти ответственно подойдут к тому обстоятельству, что большинство населения, собственно, Молдавии не приняло их курс в целом, включая политику разрушения отношений с Россией», — сказал он.

Москва надеется, что выбор будет сделан в пользу добрососедского развития отношений, «а не разрыва с Россией, безоглядного сближения с Евросоюзом и НАТО и превращения страны в логистический узел для поддержки киевского режима», высказался дипломат.

На парламентских выборах в однопалатный парламент Молдавии, прошедших 28 сентября, победила проевропейская президентская партия PAS («Действие и солидарность»), набравшая более 50%. Она получит 55 мандатов, на восемь меньше, чем было.

PAS — правоцентристская партия, которую нынешний президент республики Майя Санду (избрана в 2020 году, переизбрана в 2024-м) создала в 2016-м. В центре ее программы — вступление Молдавии в Евросоюз: партия обещает, что к 2028 году страна станет полноправным членом ЕС, и позиционирует себя как единственную силу, которая может это обеспечить.

Вторым пришел Патриотический избирательный блок — альянс левых партий, созданный в 2025 году. Он набрал 24,17% — за него проголосовали 381,5 тыс. человек. В основе блока — Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) во главе с экс-президентом Игорем Додоном и Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным, партия «Будущее Молдовы» во главе с экс-премьером Валерием Тарлевым и «Сердце Молдовы», которую создала бывший башкан Гагаузии Ирина Влах.

И Санду, и Додон заявляли о попытках вмешательства в ход проведения выборов. Президент Молдавии допускала аннулирование результатов. По мнению Додона, такие заявления звучали, поскольку PAS «превратилась в авторитарный режим, категорически не желающий уступать власть».

В Кремле сочли, что результаты парламентских выборов в Молдавии показывают раскол общества в поддержке проевропейской партии и оппозиции.