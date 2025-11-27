 Перейти к основному контенту
0

Парламент Молдавии одобрил закрытие Русского дома в Кишиневе

Фото: Ducu Rodionoff / Shutterstock
Фото: Ducu Rodionoff / Shutterstock

Парламент Молдавии принял во втором окончательном чтении денонсацию соглашения с Россией о создании и эксплуатации культурных центров, сообщила пресс-служба законодательного органа республики. Решение поддержали 57 депутатов.

Документ был подписан в 1998 году и вступил в силу в 2001-м. На его основе в 2009 году в Кишиневе открылся Российский культурный центр, который работает под управлением посольства России и финансируется Россотрудничеством. Молдавия при этом не создала аналогичный центр в России, отметили в парламенте.

Основная деятельность Русского дома в Молдавии включает в себя продвижение русской культуры, российского образования и науки, поддержку соотечественников, укрепление позиций русского языка, сохранение историко-мемориального наследия, а также проведение общественной дипломатии и молодежных обменов.

«Соглашение с Российской Федерацией может использоваться как инструмент для продвижения искаженных нарративов, представляющих угрозу информационной безопасности Республики Молдова», — подчеркнули в парламенте.

Авторы инициативы также отметили, что отсутствие молдавского культурного центра в России создает дисбаланс и не позволяет реализовать исходный замысел документа о взаимном культурном обмене.

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ
Бизнес
Павильон &laquo;Молдова&raquo; (№&nbsp;10) на ВДНХ в Москве

В середине ноября парламент Молдавии в первом чтении одобрил денонсацию соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе, за инициативу проголосовали 60 из 101 депутата.

Ранее правительство Молдавии одобрило закрытие Русского дома, назвав его «инструментом гибридного влияния Кремля».

Представитель центра опроверг обвинения депутата Раду Мариана о шпионской деятельности, назвав их клеветой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением молдавских властей.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Молдавия Россия парламент денонсация
