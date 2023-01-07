LB.ua узнало, что Зеленский оставил без гражданства 13 священников УПЦ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, сообщает новостной портал LB.ua со ссылкой на свои источники. По данным издания, указ № 898/2022 не был опубликован на сайте Зеленского, поскольку содержит персональную информацию.

В частности, речь идет о приостановке гражданства митрополита Тульчинского и Брацлавского (центр епархии находится на территории Винницкой области) Ионафана, которого Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заподозрила в государственной измене. 12 октября у управляющего одной из епархий УПЦ в Винницкой области прошли обыски. Его обвинили в том, что он «на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни».

В ноябре 2022 года обыски проходили также у епископа Тернопольской епархии УПЦ, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В ходе обыска у него обнаружили русскую литературу, которую он, по версии СБУ, использовал «для пропаганды ценностей России и антиукраинской агитации».

LB.ua публикует полный список из 13 священнослужителей, которые остались без гражданства:

Анатолий Елецких (митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан);

Сергей Аницой (викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий. По информации LB.ua, на него записано имущество Ионафана);

Владимир Винниченко (архиепископ Новоазовский Варсонофий в Донецкой епархии);

Виктор Градомский (протоиерей Виктор, настоятель храма Александра Невского в Одессе);

Николай Доненко (викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор);

Валентин Егоренко (митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, с 2014 года — архиерей Черновицкой епархии, председатель отдела внешних церковных связей УПЦ);

Алексей Масленников (митрополит Роменский и Буринский Иосиф, Роменская епархия);

Иван Середний (митрополит Днепропетровский и Павлоградский);

Андрей Скобиола (архиепископ Волновахский Амвросий, викарий Донецкой епархии, настоятель Свято-Васильевского мужского монастыря);

Александр Таранов (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);

Ростислав Швец (митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь);

Виктор Шинкарев (архиепископ Константиновский Паисий);

Игорь Яковенко (митрополит Святогорский Арсений, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры).

Как отмечает LB.ua, украинские законы допускают их депортацию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лишение 13 священников УПЦ гражданства — акт сатанизма. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями — это Украинская православная церковь Московского патриархата (входит в состав РПЦ) и Православная церковь Украины. Последняя образовалась в 2018 году как результат слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Русская православная церковь ее создание не признает, томос об автокефалии в 2019 году подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. В результате этого часть церковных приходов перешла в ПЦУ.

Российская сторона осуждает обыски, которые СБУ проводит в храмах УПЦ. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью». Он рассматривает это как «звено в цепи» военных действий против русского православия.