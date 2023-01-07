LB.ua узнало, что Зеленский оставил без гражданства 13 священников УПЦ
Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, сообщает новостной портал LB.ua со ссылкой на свои источники. По данным издания, указ № 898/2022 не был опубликован на сайте Зеленского, поскольку содержит персональную информацию.
В частности, речь идет о приостановке гражданства митрополита Тульчинского и Брацлавского (центр епархии находится на территории Винницкой области) Ионафана, которого Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заподозрила в государственной измене. 12 октября у управляющего одной из епархий УПЦ в Винницкой области прошли обыски. Его обвинили в том, что он «на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни».
В ноябре 2022 года обыски проходили также у епископа Тернопольской епархии УПЦ, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В ходе обыска у него обнаружили русскую литературу, которую он, по версии СБУ, использовал «для пропаганды ценностей России и антиукраинской агитации».
LB.ua публикует полный список из 13 священнослужителей, которые остались без гражданства:
- Анатолий Елецких (митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан);
- Сергей Аницой (викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий. По информации LB.ua, на него записано имущество Ионафана);
- Владимир Винниченко (архиепископ Новоазовский Варсонофий в Донецкой епархии);
- Виктор Градомский (протоиерей Виктор, настоятель храма Александра Невского в Одессе);
- Николай Доненко (викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор);
- Валентин Егоренко (митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, с 2014 года — архиерей Черновицкой епархии, председатель отдела внешних церковных связей УПЦ);
- Алексей Масленников (митрополит Роменский и Буринский Иосиф, Роменская епархия);
- Иван Середний (митрополит Днепропетровский и Павлоградский);
- Андрей Скобиола (архиепископ Волновахский Амвросий, викарий Донецкой епархии, настоятель Свято-Васильевского мужского монастыря);
- Александр Таранов (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);
- Ростислав Швец (митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь);
- Виктор Шинкарев (архиепископ Константиновский Паисий);
- Игорь Яковенко (митрополит Святогорский Арсений, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры).
Как отмечает LB.ua, украинские законы допускают их депортацию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лишение 13 священников УПЦ гражданства — акт сатанизма. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями — это Украинская православная церковь Московского патриархата (входит в состав РПЦ) и Православная церковь Украины. Последняя образовалась в 2018 году как результат слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Русская православная церковь ее создание не признает, томос об автокефалии в 2019 году подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. В результате этого часть церковных приходов перешла в ПЦУ.
Российская сторона осуждает обыски, которые СБУ проводит в храмах УПЦ. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью». Он рассматривает это как «звено в цепи» военных действий против русского православия.