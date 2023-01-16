В Белоруссии начались совместные с Россией авиаучения

В маневрах задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Белоруссии. В ходе учений планируют отработать в том числе высадку десанта и эвакуацию раненых

В Белоруссии стартовали совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, сообщает Минобороны.

«Главная цель учения — повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач», — заявили в белорусском ведомстве.

В министерстве отметили, что в рамках маневров планируется отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование вдоль границы, авиаподдержку группировки войск, высадку тактического десанта, а также доставку грузов и эвакуацию раненых.

В проведении учений задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО белорусских вооруженных сил. Маневры продлятся до 1 февраля. 8 января в Белоруссию прибыли российские самолеты — «авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации». В российском МИДе проведение учений объяснили желанием «отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям».

Осенью 2022 года в Белоруссии развернули совместную группировку войск; в республике заявляли, что численность российских военных составит около 9 тыс. человек. Министр обороны Виктор Хренин утверждал, что группировка будет выполнять «сугубо оборонительные задачи».

Белорусские власти в последние месяцы регулярно выступают с обвинениями в адрес Украины, утверждая, что та планирует нанести удар по территории республики. Они усилились после того, как 29 декабря в Брестской области была сбита ракета С-300, выпущенная с украинской территории (в этот день российское Минобороны отчиталось об очередном ударе по системе военного управления и объектам энергетики Украины). В Киеве эти обвинения отрицают; власти называют происходящее в Белоруссии попыткой отвлечь внимание Украины, из-за чего Киев вынужден держать на границе с республикой группировку войск и не перебрасывать их на другие направления.