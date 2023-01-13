МИД объяснил учения Москвы и Минска попыткой «отбить охоту к эскалации»

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Совместные учения и маневры вооруженных сил России и Белоруссии носят оборонительный характер, военные проводят боевое слаживание, заявил ТАСС директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

«Направлены на обеспечение безопасности Союзного государства и призваны отбить у наших потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям. В этом вопросе у нас с белорусскими союзниками существует полное взаимопонимание», — добавил дипломат.





В Белоруссии развернута совместная с Россией группировка войск, о планах в этом направлении президент республики Александр Лукашенко говорил в середине октября 2022 года. Он указал, что Минск начинает задействовать группировку Союзного государства в случае, если «уровень угрозы достигает нынешнего уровня». В белорусском Минобороны отмечали, что общая численность российских военных в составе группировки составит почти 9 тыс. человек, но в январе рассказали о наращивании их количества.

В январе в объединенном учебном центре Белоруссии, где готовят военных специалистов, приступили к внезапной проверке боевой готовности, власти страны также анонсировали учения с российской авиацией. Маневры с военной техникой начало и КГБ республики.

Власти Украины рассматривают происходящее в качестве намеренного отвлечения внимания Киева. Советник офиса украинского президента Алексей Арестович указал, что «идут активная информационная операция и передвижение минимальной численности войск около северных границ Украины». Он также объяснил, что Киев вынужден из-за этого держать на границе с республикой группировку войск и не перебрасывать их на другие направления. В Пентагоне считают, что сейчас признаков подготовки Белоруссии к наступлению на Украину нет.

