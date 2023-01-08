Минск анонсировал двухнедельные военные учения с российской авиацией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Премьер Украины заявил о создании крупнейшего минного поля в мире Политика, 18:37
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 18:30
Минобороны показало видео возвращения из Украины 50 военнопленных Политика, 18:26
Несколько сотен фанатов «Ромы» и «Наполи» устроили драку на автостраде Спорт, 18:23
Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино Политика, 18:14
В Думе попросят СК завести дело против актера Смольянинова Политика, 18:02
Минск анонсировал двухнедельные военные учения с российской авиацией Политика, 17:58
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Скончался один из создателей «Современника» Леонид Эрман Общество, 17:46
Прокрастинацию зафиксировали на МРТ: где она находится РБК и Edutoria, 17:43
«Манчестер Юнайтед» решил подписать одноклубника Роналду Спорт, 17:38
Премьер-министр Швеции назвал невозможным выполнение всех условий Турции Политика, 17:35
Кабмин утвердил стратегию действий по развитию равенства полов Политика, 17:12
Папа римский призвал молиться за матерей погибших из Украины и России Политика, 17:08
«Салават» одержал первую за 9 лет «сухую» победу над «Металлургом» в КХЛ Спорт, 16:50
Политика ,  
0 

Минск анонсировал двухнедельные военные учения с российской авиацией

Минобороны Белоруссии анонсировало двухнедельные военные учения с российской авиацией
В Минобороны заявили, что учения будут проходить с 16 января по 1 февраля и уже 8 января в страну прибыли российские самолеты. В учениях задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и ПВО
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

В середине января в Белоруссии начнутся летно-тактические учения, в которых примут участие авиационные подразделения не только вооруженных сил самой Республики Беларусь, но и ВКС России.

«Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

В ведомстве заявили, что учения будут проходить с 16 января по 1 февраля и уже 8 января в Белоруссию прибыли российские самолеты — «авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации».

В учениях задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и войск ПВО.

5 января Минобороны Белоруссии сообщило о наращивании состава совместной российско-белорусской группировки войск, отметив, что в страну продолжат прибывать «личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил Российской Федерации». 6 января ведомство отрапортовало, что очередной эшелон с военной техникой прибыл. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена одна из российских воинских частей.

Власти Белоруссии в последние месяцы неоднократно выступали с публичными обвинениями в адрес Украины, утверждая, что та планирует напасть на республику. В конце 2022 года, после того как над территорией Белоруссии была сбита ракета комплекса С-300, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Киев стремится «спровоцировать региональный конфликт».

Читайте на РБК Pro
Худший за полтора десятилетия год ушел. Что будет с экономиками в 2023-м
Для каких стран 2022 год оказался не таким уж ужасным — The Economist
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций

«Гарантии того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», — сказал госсекретарь.

6 января представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что американские военные продолжают внимательно следить за развитием ситуации в Белоруссии и сейчас не видят признаков подготовки наступления на Украину.

«По нашей оценке, нет никаких признаков того, что прямо сейчас это произойдет или что русские намереваются использовать это как новый фронт. Но опять же мы будем продолжать очень внимательно наблюдать за этим, как я знаю, украинцы тоже [наблюдают]», — добавил генерал.

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Белоруссия Минобороны учения
Материалы по теме
КГБ Белоруссии начал в Минской области учения с военной техникой
Политика
Пентагон оценил возможность открытия «нового фронта» в Белоруссии
Политика
Минобороны Белоруссии заявило о прибытии в страну новых сил из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter