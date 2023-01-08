Минск анонсировал двухнедельные военные учения с российской авиацией

В Минобороны заявили, что учения будут проходить с 16 января по 1 февраля и уже 8 января в страну прибыли российские самолеты. В учениях задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и ПВО

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

В середине января в Белоруссии начнутся летно-тактические учения, в которых примут участие авиационные подразделения не только вооруженных сил самой Республики Беларусь, но и ВКС России.

«Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

В ведомстве заявили, что учения будут проходить с 16 января по 1 февраля и уже 8 января в Белоруссию прибыли российские самолеты — «авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации».

В учениях задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и войск ПВО.

5 января Минобороны Белоруссии сообщило о наращивании состава совместной российско-белорусской группировки войск, отметив, что в страну продолжат прибывать «личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил Российской Федерации». 6 января ведомство отрапортовало, что очередной эшелон с военной техникой прибыл. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена одна из российских воинских частей.

Власти Белоруссии в последние месяцы неоднократно выступали с публичными обвинениями в адрес Украины, утверждая, что та планирует напасть на республику. В конце 2022 года, после того как над территорией Белоруссии была сбита ракета комплекса С-300, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Киев стремится «спровоцировать региональный конфликт».

«Гарантии того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», — сказал госсекретарь.

6 января представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что американские военные продолжают внимательно следить за развитием ситуации в Белоруссии и сейчас не видят признаков подготовки наступления на Украину.

«По нашей оценке, нет никаких признаков того, что прямо сейчас это произойдет или что русские намереваются использовать это как новый фронт. Но опять же мы будем продолжать очень внимательно наблюдать за этим, как я знаю, украинцы тоже [наблюдают]», — добавил генерал.