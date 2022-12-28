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Минскую военную комендатуру начали переводить с мирного на военное время
Минская военная комендатура в рамках проверки начала переход с мирного на военное время
Это делается в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, отмечают в Минобороны республики
Минская военная комендатура начала переходить «с мирного на военное время», это делается в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, сообщило белорусское Минобороны.
«Основная цель мероприятия — проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности», — говорится в сообщении.
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