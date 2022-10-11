Глава Минобороны Белоруссии назвал задачу региональной группировки войск

Региональная группировка войск Белоруссии и России выполняет «сугубо оборонительные задачи», а проводимые сейчас мероприятия направлены «на адекватное реагирование» на действия вблизи границ, пояснил генерал Хренин

Виктор Хренин (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Региональная группировка войск Белоруссии и России выполняет «сугубо оборонительные задачи», заявил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, его слова приводятся в телеграм-канале Минобороны страны.

«А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ», — сказал Хренин во время информирования по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.

Как пояснил генерал, поэтапно реализуются «отдельные мероприятия, направленные на упреждающую готовность» войск к реагированию на складывающуюся обстановку и обеспечению безопасности по периметру границ Союзного государства.

«В рамках этих мероприятий, исходя из складывающейся обстановки, уточняются решения на применение тех или иных компонентов РГВ(С), синхронизируются системы обеспечения, осуществляется подготовка к выполнению задач в случае необходимости отдельных элементов РГВ(С)», — сообщил глава Минобороны.

В частности, может осуществляться перегруппировка войск для прикрытия отдельных направлений.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

По словам Лукашенко, белорусскую сторону «по неофициальным каналам» предупредили о нанесении ударов по стране с территории Украины. «Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2». До меня была немедленно доведена эта информация», — сказал он.

Глава государства ответил на «предупреждение»: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории». Лукашенко задался вопросом, зачем Украине «еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них — на северных?». По его мнению, им это «абсолютно не нужно», так как это «безумство с точки зрения военных». Тем не менее, добавил президент, «процесс пошел». «Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью», — убежден Лукашенко.

Днем ранее в украинском МИДе сообщили, что в Минске вызвали посла Украины в республике Игоря Кизима и вручили ему дипломатическую ноту, в которой утверждается, что Киев «планирует нанести удар» по белорусской территории. «Эта информация не соответствует действительности», — заверили в Киеве.

Лукашенко также утверждал, что Польша способна перебросить свои войска к белорусским границам в течение двух-трех часов.