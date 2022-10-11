Глава Минобороны Белоруссии назвал задачу региональной группировки войск

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 60,8 (+0,83) Инвестиции, 10 окт, 16:09
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 62,31 (+1,07) Инвестиции, 10 окт, 16:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:06
Силовики задержали еще двух членов банды Басаева и Хаттаба Политика, 13:04
Шойгу провел очередную проверку призванных в рамках мобилизации Политика, 13:01
Все сами: как организовать обучение сотрудников своими силами Pro, 12:58
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 12:55
Валиева исполнит роль Богини в шоу Навки «Новая сказка Шахерезады» Спорт, 12:49
Как стать богаче и счастливее: практические шаги к обретению себя Pro, 12:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В России на 246,1% увеличилось число госпитализаций с COVID-19 Политика, 12:38
МИД Казахстана допустил эвакуацию сотрудников посольства в Киеве Политика, 12:36
Новые взрывы в городах Украины. Онлайн Политика, 12:35
Взрывы в городах Украины. Главное Политика, 12:35
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 12:32
На Украине сообщили о повреждении ТЭС в Винницкой области из-за ударов Политика, 12:31
Часть Львовской области осталась без электричества после ракетного удара Общество, 12:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Минобороны Белоруссии назвал задачу региональной группировки войск

Министр Хренин: группировка войск Белоруссии и России выполняет оборонительные задачи
Региональная группировка войск Белоруссии и России выполняет «сугубо оборонительные задачи», а проводимые сейчас мероприятия направлены «на адекватное реагирование» на действия вблизи границ, пояснил генерал Хренин
Виктор Хренин
Виктор Хренин (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Региональная группировка войск Белоруссии и России выполняет «сугубо оборонительные задачи», заявил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, его слова приводятся в телеграм-канале Минобороны страны.

«А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ», — сказал Хренин во время информирования по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.

Как пояснил генерал, поэтапно реализуются «отдельные мероприятия, направленные на упреждающую готовность» войск к реагированию на складывающуюся обстановку и обеспечению безопасности по периметру границ Союзного государства.

«В рамках этих мероприятий, исходя из складывающейся обстановки, уточняются решения на применение тех или иных компонентов РГВ(С), синхронизируются системы обеспечения, осуществляется подготовка к выполнению задач в случае необходимости отдельных элементов РГВ(С)», — сообщил глава Минобороны.

В частности, может осуществляться перегруппировка войск для прикрытия отдельных направлений.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

Читайте на РБК Pro
Почему некоторые учат языки быстрее других: наблюдения преподавателя Как стать богаче и счастливее: практические шаги к обретению себя Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном «Весь мир против меня!»: к чему приводит самоуверенность

По словам Лукашенко, белорусскую сторону «по неофициальным каналам» предупредили о нанесении ударов по стране с территории Украины. «Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2». До меня была немедленно доведена эта информация», — сказал он.
Глава государства ответил на «предупреждение»: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории». Лукашенко задался вопросом, зачем Украине «еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них — на северных?». По его мнению, им это «абсолютно не нужно», так как это «безумство с точки зрения военных». Тем не менее, добавил президент, «процесс пошел». «Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью», — убежден Лукашенко.

Днем ранее в украинском МИДе сообщили, что в Минске вызвали посла Украины в республике Игоря Кизима и вручили ему дипломатическую ноту, в которой утверждается, что Киев «планирует нанести удар» по белорусской территории. «Эта информация не соответствует действительности», — заверили в Киеве.

Лукашенко также утверждал, что Польша способна перебросить свои войска к белорусским границам в течение двух-трех часов.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Белоруссия Россия Минобороны группировка войск
Материалы по теме
Лукашенко подчинил себе органы госбезопасности
Политика
Лукашенко заявил о решимости военных защищать Белоруссию
Политика
Лукашенко заявил, что готов принять «не одну тысячу» российских военных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter