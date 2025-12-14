 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Во Франции сообщили о поиске жизнеспособного решения по активам России

Сюжет
Война санкций
Французский министр выразил уверенность, что ЕС найдет «жизнеспособное решение» с финансовой и правовой точек зрения, которое позволит направить российские активы на помощь Киеву. Москва считает изъятие активов воровством

Страны Евросоюза ищут решение, которое позволило бы им использовать замороженные российские активы для помощи Украине, заявил в интервью Il Sole 24 Ore министр финансов Франции Ролан Лескюр

«Я не сомневаюсь, что мы найдем жизнеспособное решение с финансовой, правовой и технической точек зрения», — сказал он

Financial Times писала, что Париж не поддерживает идею об использовании для поддержки Киева российских активов, которые заморожены в коммерческих банках во Франции. По данным издания, Франция оказалась под давлением в ЕС из-за того, что скрыла сведения о кредитных организациях, в которых хранятся замороженные средства, а также о том, как используются начисленные по ним проценты. Речь идет о €18 млрд.

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России
Политика
Фото:Guido Bergmann / Bundesregierung / Getty Images

На этом фоне Лескюр заявил: «Необходимо обеспечить, чтобы с технической, финансовой и юридической точки зрения были решены все поднятые вопросы».

В начале декабря Еврокомиссия предложила странам ЕС два варианта финансирования Украины: привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета и выдачу «репарационного кредита» в размере €210 млрд из замороженных российских активов. Всего после начала военных действий на Украине в западных странах оказались заблокированы активы на сумму около €260 млрд, большая часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. 11 декабря европейские страны приняли экстренную меру, предусматривающую бессрочную блокировку активов России (прежде нужно было голосовать о продлении заморозки каждые полгода). В МИД Франции заявили, что замораживание активов будет действовать «столько, на сколько это необходимо».

Против плана Евросоюза по отправке Украине замороженных активов России выступают Бельгия, а также Италия, Мальта и Болгария.

Россия пообещала серьезные последствия и готовит ответные меры. Российский Центробанк 12 декабря объявил, что подает иск к депозитарию Euroclear. Банк России сообщил, что сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств, принадлежащих регулятору, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.

