Во Франции сообщили о поиске жизнеспособного решения по активам России
Страны Евросоюза ищут решение, которое позволило бы им использовать замороженные российские активы для помощи Украине, заявил в интервью Il Sole 24 Ore министр финансов Франции Ролан Лескюр
«Я не сомневаюсь, что мы найдем жизнеспособное решение с финансовой, правовой и технической точек зрения», — сказал он
Financial Times писала, что Париж не поддерживает идею об использовании для поддержки Киева российских активов, которые заморожены в коммерческих банках во Франции. По данным издания, Франция оказалась под давлением в ЕС из-за того, что скрыла сведения о кредитных организациях, в которых хранятся замороженные средства, а также о том, как используются начисленные по ним проценты. Речь идет о €18 млрд.
На этом фоне Лескюр заявил: «Необходимо обеспечить, чтобы с технической, финансовой и юридической точки зрения были решены все поднятые вопросы».
В начале декабря Еврокомиссия предложила странам ЕС два варианта финансирования Украины: привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета и выдачу «репарационного кредита» в размере €210 млрд из замороженных российских активов. Всего после начала военных действий на Украине в западных странах оказались заблокированы активы на сумму около €260 млрд, большая часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. 11 декабря европейские страны приняли экстренную меру, предусматривающую бессрочную блокировку активов России (прежде нужно было голосовать о продлении заморозки каждые полгода). В МИД Франции заявили, что замораживание активов будет действовать «столько, на сколько это необходимо».
Против плана Евросоюза по отправке Украине замороженных активов России выступают Бельгия, а также Италия, Мальта и Болгария.
Россия пообещала серьезные последствия и готовит ответные меры. Российский Центробанк 12 декабря объявил, что подает иск к депозитарию Euroclear. Банк России сообщил, что сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств, принадлежащих регулятору, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.
