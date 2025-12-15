Арбитражный суд получил иск ЦБ к Euroclear на ₽18 трлн

Штаб-квартира Euroclear (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Арбитражный суд Москвы получил исковое заявление Центрального банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Карточка дела появилась в картотеке арбитражных дел.

Источники РБК рассказали, что точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 руб. ($229 млрд, или примерно €196 млрд по официальному курсу ЦБ на 12 декабря). Как сообщили РБК два собеседника, знакомых с позицией истца, Центробанк намерен направить ходатайство о рассмотрении иска в закрытом режиме, чтобы не разглашать банковскую тайну. В таком случае текст искового заявления не опубликуют.

Ранее Банк России сообщил, что потребует взыскать с депозитария убытки, которые банк понес из-за невозможности распоряжения принадлежащими ему активами и ценными бумагами. Заявление зарегистрировали в пятницу, 12 декабря. Сам документ отсутствует в карточке дела.

В пятницу, 12 декабря, Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет воровством и даст на это ответ. В Кремле предупредили, что ответственность за конфискацию зарубежных активов России будут нести как страны, так и конкретные люди. Попавшие под санкции Евросоюза российские бизнесмены уже подали иски против Евросоюза и его государств-членов суммарно как минимум на €53 млрд.