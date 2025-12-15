 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Война санкций⁠,
0

Арбитражный суд получил иск ЦБ к Euroclear на ₽18 трлн

Арбитражный суд Москвы получил иск Центробанка к Euroclear на 18 трлн руб.
Сюжет
Война санкций
Штаб-квартира Euroclear
Штаб-квартира Euroclear (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Арбитражный суд Москвы получил исковое заявление Центрального банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Карточка дела появилась в картотеке арбитражных дел.

Источники РБК рассказали, что точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 руб. ($229 млрд, или примерно €196 млрд по официальному курсу ЦБ на 12 декабря). Как сообщили РБК два собеседника, знакомых с позицией истца, Центробанк намерен направить ходатайство о рассмотрении иска в закрытом режиме, чтобы не разглашать банковскую тайну. В таком случае текст искового заявления не опубликуют.

ЦБ попросит суд рассмотреть иск к Euroclear на ₽18 трлн в закрытом режиме
Политика
Здание штаб-квартиры Euroclear

Ранее Банк России сообщил, что потребует взыскать с депозитария убытки, которые банк понес из-за невозможности распоряжения принадлежащими ему активами и ценными бумагами. Заявление зарегистрировали в пятницу, 12 декабря. Сам документ отсутствует в карточке дела.

В пятницу, 12 декабря, Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет воровством и даст на это ответ. В Кремле предупредили, что ответственность за конфискацию зарубежных активов России будут нести как страны, так и конкретные люди. Попавшие под санкции Евросоюза российские бизнесмены уже подали иски против Евросоюза и его государств-членов суммарно как минимум на €53 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Центробанк Euroclear судебный иск активы заморозка

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
ЦБ попросит суд рассмотреть иск к Euroclear на ₽18 трлн в закрытом режиме
Политика
Сумма иска ЦБ к Euroclear превысила ₽18 трлн
Политика
ЦБ объяснил, какой ущерб планирует взыскать с Euroclear через суд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 13:35 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 13:35
Загитова выступила на плавучей ТЭС на Чукотке и установила рекорд Спорт, 13:51
Индекс альтсезона упал до минимума с июля. Что происходит с криптовалютой Крипто, 13:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
ПСЖ стер вратаря сборной России Сафонова с командной фотографии Спорт, 13:46
ФНС внесла девять стран в список обмена финансовыми данными Политика, 13:44
«Билайн» стал лидером среди мобильных операторов по скорости дозвона Отрасли, 13:43
«И ты, Брут?»: как руководителю завоевать власть и удержать ее Образование, 13:39
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Риелторы назвали главные тренды на рынке новостроек Москвы в 2025 году Недвижимость, 13:31
В Москве перед приемом у врача внедрят предварительные исследования Город, 13:28
Дегтярев обвинил Запад в лишении Овечкина шансов на золото Олимпиады Спорт, 13:21
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
В Федерации шахмат России выразили сожаление из-за обращения FIDE в МОК Спорт, 13:13
Си Цзиньпин пригрозил чиновникам из-за «безрассудного» разгона ВВП Политика, 13:11