Politico узнало о союзниках Бельгии в отказе от изъятия активов России

Италия вместе с Бельгией, Мальтой и Болгарией выступают за изучение альтернативных вариантов использования российских активов. В частности, речь идет о выпуске ЕС совместного долга для финансирования Украины

Италия поддерживает Бельгию, Мальту и Болгарию и выступает против плана Евросоюза по отправке Украине замороженных активов России на сумму €210 млрд. Об этом говорится во внутреннем документе, с которым ознакомился Politico.

Как пишет агентство, четыре страны подготовили документ, который призывает Комиссию изучить альтернативные варианты использования активов.

«Приглашаем Комиссию и Совет продолжить изучение и обсуждение альтернативных вариантов, соответствующих праву ЕС и международному праву, с предсказуемыми параметрами, представляющими значительно меньшие риски, для решения финансовых потребностей Украины, на основе кредитного механизма ЕС или переходных решений», — говорится в документе.

Эти четыре страны имеют в виду «План Б» — выпуск совместного долга ЕС для финансирования Украины в ближайшие годы, уточняет Politico.

Однако, по словам критиков, такой механизм увеличит уже высокую долговую нагрузку Италии и Франции и требует единогласия членов ЕС. В связи с этим такая инициатива может быть заблокирована странами, у которых хорошие отношения с Москвой, в том числе Венгрией.

«Это голосование ни при каких обстоятельствах не предопределяет решение о возможном использовании замороженных российских активов, которое должно быть принято на уровне лидеров», — также написали четыре страны в документе.

Чиновники утверждают, что этот обходной путь снижает шансы России на освобождение своих активов в рамках мирного урегулирования и, следовательно, укрепляет отдельный план ЕС по использованию этих денег.

Однако четыре страны написали, что данная правовая норма «влечет за собой длительные юридические, финансовые, процедурные и институциональные последствия, которые могут выйти далеко за рамки данного конкретного случая».

Накануне Евросовет принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Это позволяет не продлевать заморозку каждые полгода голосованием. Решение поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария. Окончательное согласование запланировано на 18 декабря.

Financial Times писала, что американская сторона пыталась отговорить Евросоюз от принятия каких-либо мер в отношении российских активов до согласования мирного плана.

В тот же день Банк России объявил о решении подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы, объяснив это «причинением вреда из-за «незаконных действий» депозитария.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Евросовета словом «наперсточники». Президент России Владимир Путин до этого предупреждал о прорабатываемых ответных мерах на случай конфискации российских активов. В Кремле сообщали, что юридическую ответственность будут нести как страны, так и конкретные лица.