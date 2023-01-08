Патриарх Кирилл предсказал смену власти в Киеве словами «ждать не долго»

Глава РПЦ заявил, что «пройдет очень немного времени» и нынешние власти «не будут царствовать и господствовать над Украиной»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

За церковным расколом в Украине, как и за расколом после Октябрьской революции, стоит государственная власть, но также, как и тогда, и раскольники, и стоящие за ними власти скоро исчезнут. Об этом заявил, выступая с проповедью, в Успенском соборе Московского Кремля патриарх Кирилл.

«Следа не останется от раскольников, потому что они выполняют злую, диавольскую волю, разрушая православие на Киевской земле. Думаю, ждать не так уж долго. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной. И, думаю, пройдет очень немного времени, когда все изменится», — сказал патриарх.

Задачей РПЦ в нынешних условиях ее предстоятель назвал молитву за всех верующих, «благочестивый украинский народ» и даже за тех, кто был призван защищать православие, но «убоялся». А также молитву о предотвращение междоусобицы в самой России и «всякого нашествия иноплеменников».

«Молимся о том, чтобы как можно быстрее лихолетье миновало, чтобы водворился мир, чтобы прекратилась междоусобная брань на земле Украинской, чтобы никто не использовал начавшиеся на Украине конфликты для развязывания еще большей войны, в которую враждебные России силы хотели бы вовлечь и наш народ», — сказал патриарх Кирилл.

7 января глава Православной церкви Украины (ПЦУ), которую московский патриархат считает раскольнической, впервые провел праздничное богослужение в главном соборном храме Киево-Печерской лавры — Успенском соборе. Ранее такие службы в соборе проводила только Украинская православная церковь (УПЦ), считающаяся самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.

В УПЦ назвали совершение службы в лавре главой ПЦУ, митрополитом Епифанием, «большим позором для Украины». А сам предстоятель ПЦУ заявил, что уже в скором будущем возглавляемая им церковь получит в постоянное распоряжение Успенский собор либо соседний с ним Трапезный храм, а в перспективе и всю Киево-Печерскую лавру.