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Военная операция на Украине ,  
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Верховная Рада поддержала запрет УПЦ

Верховная Рада Украины одобрила запрет УПЦ в I чтении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Верховная рада приняла в I чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в телеграм-канале.

«За» законопроект проголосовали 267 депутатов при 226 необходимых, «против» или воздержались — 34 депутата депутатов.

Проект закона в январе подготовило и внесло в Раду правительство по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Согласно документу, УПЦ будет запрещена, если украинские власти сочтут, что она организационно связана с Русской православной церковью (РПЦ).

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Украина Верховная рада Украины УПЦ запрет законопроект
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