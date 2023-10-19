Верховная Рада поддержала запрет УПЦ

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Верховная рада приняла в I чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в телеграм-канале.

«За» законопроект проголосовали 267 депутатов при 226 необходимых, «против» или воздержались — 34 депутата депутатов.

Проект закона в январе подготовило и внесло в Раду правительство по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Согласно документу, УПЦ будет запрещена, если украинские власти сочтут, что она организационно связана с Русской православной церковью (РПЦ).

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