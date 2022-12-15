В офисе Зеленского назвали смешными призывы к переговорам с Россией

Проведение переговоров с Россией — это последний шаг к миру, считает глава офиса Зеленского Ермак. По его мнению, призывать к диалогу нет смысла, пока Москва не «признает право Украины на существование как суверенного государства»

Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в колонке для Economist заявил, что проведение переговоров Москвы и Киева является не первым, а последним шагом к миру.

«Мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров — это первое, что должно состояться, прежде чем в Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой», — считает он. По словам Ермака, смешно призывать обе стороны к диалогу до тех пор, пока Россия не «признает само право Украины на существование как суверенного государства».

Ермак считает, что пока страны Запада не примут меры «принуждения к выполнению [Россией] обязательств в соответствии с международным правом», российская сторона будет использовать переговоры как «передышку» в боевых действиях. В похожем ключе ранее высказывался украинский президент Владимир Зеленский.

По мнению главы офиса президента Украины, переговорам должна предшествовать реализация «формулы мира», которую Зеленский представил участникам саммита G20 в ноябре. В нее входит десять пунктов, в том числе вывод российских войск, освобождение всех пленных, энергетическая, продовольственная и ядерная безопасность, восстановление территориальной целостности страны.

В конце сентября российский президент Владимир Путин на церемонии подписания договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей говорил, что российская сторона готова к переговорам с Украиной, но статус этих регионов обсуждаться не будет. Зеленский после этого утвердил решение об отказе от диалога с Россией до тех пор, пока страну возглавляет Путин, а позже заявил, что Киев допускает диалог с Москвой, «которая действительно готова к миру».

Российская сторона считает, что Украина не хочет и не может вести с ней диалог, а риторику Зеленского называет «воинственной, русофобской и агрессивной». 6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не видит перспектив каких-то переговоров по Украине. По его словам, для начала обсуждения «должны быть достигнуты цели специальной военной операции».

О необходимости диалога Москвы и Киева говорит, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, подчеркивая при этом, что он должен проходить на условиях, приемлемых для украинской стороны. К переговорам стороны не раз призывал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.